La curiosa 'declinación' de Jaime Rodríguez 'El Bronco'

En su Facebook, Jaime Rodríguez “El Bronco”, comunicó a sus simpatizantes que iba a 'declinar'.

“Estoy en Acapulco Guerrero, me encontré a un grupo de amigos, evidentemente me han hecho reflexionar mucho y después de la salida de Margarita Zavala de la competencia he estado reflexionando y les quiero dar una noticia, a lo mejor se van a enojar por mi desición, acabo de decidir declinar”, dijo.

Segundos después agregó lo siguiente en tono de burla:

“Declinar eh, así como les estoy diciendo, pero declinar de echarme la pacífico porque ya me voy a dar una conferencia, ándele pues, ¿Se asustaron verdad?”, mencionó el candidato entre risas de quienes lo acompañaban.

Aseguró que aunque su excontrincante independiente, Margarita Zavala, dejó la contienda, él no lo hará.

“No me voy a bajar del caballo nunca, pero para aquellos que estaban manipulando la noticia ahí les va la verdadera: vamos a ganar”, afirmó.

