Conoce la controversial portada de Nat Geo

Todos hablan de la controversial portada de National Geographic del ejemplar de junio 2018 que se pondrá a la venta desde el 24 de mayo.

Nat Geo publicó la imagen que muestra un iceberg hecho con una bolsa de plástico, lo anterior hace alusión a la contaminación que se vive en el planeta.

“Se calcula que en todo el planeta unos 5.700 millones de toneladas de residuos plásticos no pasan por una planta de reciclaje. De hecho, cada año van a parar al mar unos 8 millones de toneladas de estos desperdicios”, dijo Nat Geo en su portal.

Además informó que a partir del mes de mayo sustituirán “el sobre de plástico que envuelve la revista que se envía a los suscriptores por uno de papel reciclado”

En Twitter la portada causó todo tipo de impresiones:

Honored to partner with @NatGeo on this incredible initiative. The epic “Planet or Plastic?” Nat Geo cover is just the beginning https://t.co/lt8tQMGwst pic.twitter.com/jfOJ7lMr5D