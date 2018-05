Pese a diferencias con empresarios, hay diálogo: AMLO

Jueves 17 de may 2018, 1:45pm

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que a pesar de algunas diferencias con los empresarios se mantiene un diálogo, en el marco de la democracia.

Entrevistado luego de participar en Diálogos Manifiesto México, indicó que en esta reunión los empresarios “fueron muy cordiales, a pesar de que tenemos algunas diferencias, porque así es la democracia, a pesar de eso se dialogó en un ambiente de respeto y cordialidad”.

En el evento convocado por la Coparmex, señaló que “ahora puede ser que tengamos discrepancias, diferencias es normal; no puede haber un pensamiento único”, ya que lo que se está impulsando, dijo, es una democracia y no una dictadura, “entonces en la democracia hay pluralidad, hay discrepancias”, resaltó.

Al referirse a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México reiteró que “si los que tienen los contratos quieren invertir y hacerse cargo, y que no le cueste al erario público a la hacienda pública, adelante, estamos nosotros dispuestos a concesionarlo”.

El tabasqueño refirió que en caso de ganar el 1 de julio, “no queremos iniciar el gobierno, como siempre, con reformas; pensamos que con el marco legal actual podríamos iniciar los cambios y echar a andar la economía y garantizar el bienestar”.

Ante ello, dijo que “el paquete de reformas lo estaremos presentando a mediados del sexenio, no quiero ofrecer lo que no voy cumplir; lo que sí les puedo garantizar es que no van a haber aumentos en términos reales de los impuestos en el sexenio”.

Respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) enfatizó que “estamos totalmente de acuerdo que se debe de mantener el tratado; se tiene que buscar una buena negociación, que no por las prisas se vaya a firmar algo que nos perjudique”, abundó.

Al dar su opinión sobre la salida de la campaña electoral de Margarita Zavala, López Obrador señaló que respeta su decisión y que el problema que tiene la pareja que forma con Felipe Calderón, es de conciencia.







