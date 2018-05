'Llueven' críticas a Trump por llamar animales a los inmigrantes

Usuarios de Twitter criticaron fuertemente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que comparara a los inmigrantes con animales.

"Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto", fue la opinión que generó controversia entre usuarios de la red social.

Ante el posicionamiento Twitter reaccionó con opiniones encontradas, unas a favor, muchas más en contra.

También opinaron en contra de Trump:

Incluso en contra del Gobierno Mexicano

Vicente Fox le contestó:

“Los migrantes son personas que han dejado todo atrás, no por elección, para lograr una vida mejor. Debes mostrar compasión y humanidad. tu cabeza dorada y #FuckingWall no detendrán los sueños y las esperanzas de estas personas”.

