Entregan cemento a destiempo

Con casi dos meses de retraso, personal de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) del Estado de Coahuila en colaboración con trabajadores de la dirección de Desarrollo Social del municipio de Piedras Negras, realizaron la entrega de cemento a beneficiarios de dicho programa del Gobierno del Estado; coincidiendo con el periodo de campañas para renovar presidencias municipales en Coahuila.

Durante la semana anterior se realizaron dos entregas de material para construcción en la parte posterior del Auditorio Santiago V. González, la primera fue el pasado día 7 de mayo del año en curso y la segunda el pasado 11 de mayo. En ella participaron tanto funcionarios públicos del Estado como Municipales; aunque dicho programa lo maneja el Estado.

"Lo que se está bajando es lo que se depositó hace mucho. Ya son los últimos, eso es lo que se depositó hace mes y medio", confirmó Manuel Alanís Moreno, delegado en la región norte de la Secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado.

El funcionario estatal no ahondó en el tema, argumentando no poder hablar del mismo, y que la persona indicada para hacerlo es Inocencio Aguirre Willars, titular de la SIDS, para conocer el motivo del retraso en la entrega de dicho material y la participación de funcionarios municipales en la entrega de dichos apoyos estatales en horarios de trabajo. Aunque se solicitó la entrevista desde el mismo 7 de mayo, no hubo respuesta.

Uno de los beneficiarios del citado programa señaló que desde hace como dos meses esperaban recibir el cemento, pues fue el tiempo que transcurrió desde que pagaron el monto de los bultos de cemento, pues eran paquetes de cinco bultos por 500 pesos.

Al cuestionar al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) sobre dicha situación y si se incurría en alguna irregularidad, remitió lo que establece el Código Electoral del Estado de Coahuila en su artículo 4, en el párrafo segundo:

"Durante el tiempo que comprendan las precampañas y campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier ente público. La única excepción a lo anterior serán las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Dos semanas antes y durante todo el desarrollo de la jornada electoral, serán suspendidas todas las entregas derivadas de cualquier tipo de programa asistencial en el Estado", dice la legislación.

Ana María Treviño, coordinadora de programas sociales en el municipio de Piedras Negras y quien también labora como coordinadora de la SIDS del estado de Coahuila, manifestó no poder dar la información sobre la fecha límite para la entrega de apoyos y que eso le compete a la SIDS.

Reconoció que actualmente se está en el proceso de blindaje electoral y que algunos apoyos no pueden salir y otros no. Estableciendo que rubros como protección civil, salud y alimentación; no pueden parar. Y puntualizó que la veda electoral será prácticamente 15 días antes del proceso electoral, es decir, en ese periodo de tiempo no se pueden entregar apoyos.

"Hay algunos funcionarios que tienen algún rol en el municipio y tienen un rol en el Estado, pero ya tiene delimitados en algún territorio, como coordinadores", respondió Ana María Treviño sobre la presencia de funcionarios de ambos niveles de gobierno en la entrega de tales apoyos.

Cuestionada sobre el respeto del horario de trabajo, señaló que regularmente no se hace y en el caso de la entrega del cemento del área que coordina en el Estadio, ella no estuvo presente "porque nosotros regularmente cuando tenemos el rol lo desempeñamos en la tarde, cuando salimos de aquí".

La funcionaria municipal y estatal, no consideró que participar en ambos roles se preste a confusión, porque es organizar cada programa, cada estrategia y que nada más que funcione bien y que llegue el apoyo a quien lo necesite.

