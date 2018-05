Polémica por candidata que ofrece 'pack'

Paola Gárate, aspirante a diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el distrito 17 de Culiacán, Sinaloa ofrece su ‘pack’ a cambio de votos.

La candidata utilizó esta estrategia para llamar la atención de los votantes y elevar su posicionamiento ante sus adversarios.

"Tengo preparado mi Pack para pasártelo al WhatsApp. ¡Pídemelo!", publicó en su cuenta de Facebook. La publicación estaba acompañada de un emoticón de guiño y un corazoncito.

Estas cosas como me ponen de mal humor!

Me da gusto cuando mujeres quieren estar en el congreso o en algún puesto alto de gobierno! Pero no en base a esto! Tengan la dignidad de hacer bien las cosas, con hechos! No con esta publicidad barata y de mal gusto #paolagarate pic.twitter.com/5Y8CS2v8V4