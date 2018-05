Por verse, 'lo que ocurre' con cumbre con Kim, dice Trump

Miércoles 16 de may 2018, 11:32am

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que Corea del Norte no ha notificado formalmente a su Gobierno sobre la posibilidad de que se cancele la cumbre prevista para el 12 de junio con Kim Jong-un en Singapur, y agregó que ya se verá "lo que ocurre" con esa cita.

"No nos han notificado en absoluto, tendremos que ver. No hemos recibido nada, no hemos oído nada. Veremos lo que ocurre", dijo Trump en declaraciones a periodistas al recibir en la Casa Blanca a su homólogo uzbeco, Shavkat Mirziyóyev.





