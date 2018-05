Dispuesto a dialogar con Margarita, dice Anaya

Miércoles 16 de may 2018, 6:55am

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, se dijo dispuesto a dialogar y llegar a un acuerdo político con Margarita Zavala, rumbo al proceso electoral del 1 de julio.

Durante la Reunión de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer, y a pregunta expresa del moderador Carlos Loret de Mola, sobre si estaría abierto a un diálogo con la ex primera dama, Anaya Cortés respondió estar en la mejor disposición, pues le encantaría que pudieran hacer equipo en este momento o en otro.

"Estoy, no sólo abierto, sino en la mejor disposición. Yo tengo en un muy buen concepto a Margarita [Zavala], estamos en la mejor disposición", afirmó el panista.

El abanderado de Por México al Frente lamentó lo sucedido entre él y Zavala Gómez del Campo, y aseguró que ante la gravedad de las circunstancias que vive el país, es necesario ver hacia adelante, sobre todo cuando la contienda no es una competencia entre dos personas, sino entre dos proyectos de país.

Además de estar profundamente convencido de que a México "no le iría bien si ese señor [López Obrador] gana la elección", indicó.

"Lo que tenemos que hacer con enorme apertura, es ver hacia adelante para ganar la elección. Yo espero que todos tengamos esa disposición, particularmente me estoy refiriendo al caso mío y, por supuesto, también de Margarita", agregó.

Anaya Cortés se dijo dispuesto a ir por el voto útil, el de los indecisos, y por el de los que no están seguros de votar por Andrés Manuel porque no se sienten representados.

Razón por la cual, su tarea, afirmó, será salir a convencerlos de que el tabasqueño no es la única opción que hay para derrotar al PRI ni para cambiar el rumbo del país.

"Hay una parte de gente que no están en lo absoluto convencidos con esa opción, de esa propuesta. Hoy, por una suerte de resignación, creen que es la única alternativa que puede derrotar al PRI y no es así", subrayó el ex líder nacional del PAN.

Por la mañana, en conferencia de prensa, el abanderado presidencial expresó que López Obrador pretende "privatizar la educación", al entregársela a grupos de interés que son ajenos al bien común, al compromiso con la calidad educativa.

Al cuestionarle si considera que la maestra Elba Esther Gordillo Morales es una presa política, Anaya Cortés respondió que no lo considera así, y que a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, no cree en los perdones anticipados.

"Yo no creo en las amnistías, en los perdones anticipados, creo más bien en la aplicación estricta de la ley", afirmó el abanderado panista.

Este martes también tuvo un encuentro con migrantes deportados, además de recibir los siete puntos relevantes de una agenda migrante por parte de organizaciones civiles.

En la Alameda Sur de la Ciudad de México se comprometió a trabajar por el abasto de agua, el deporte, la seguridad y la impunidad, en un acto en el que estuvo acompañado por el ex futbolista Manuel Negrete, quien busca la alcaldía de Coyoacán.

Presentó seis propuestas para el magisterio: promover programas de dignificación magisterial, transformar las escuelas normales, actualizando plan de estudios y vinculándolas con universidades e impulsarlas además de desarrollar en los planteles formadores de docentes, licenciaturas bilingües, atendidas por maestros expertos de inglés.

También busca impulsar sistemas de información que transparenten las plazas e implementar estímulos económicos para los docentes.





