Niega Zavala que su campaña esté en riesgo por falta de financiamiento

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, rechazó que su campaña esté en riesgo por la falta de dinero y agregó que cuenta con recursos para continuar en la contienda.

"Para mí el dinero no es lo que pone en riesgo una campaña. Son decisiones de los ciudadanos y estoy convencida de que no se requiere lo que están gastando los otros [candidatos]. En cada acto, más de un millón de pesos y en algunos casos, como el de López Obrador, ni nos salen las cuentas, reporta más de 80 o 90 eventos y gastos de un millón de pesos", dijo.

Señaló que el proceso de fiscalización que lleva a cabo el INE a los candidatos independientes es distinto del que hace a los partidos políticos, y se ha complicado: "Son figuras nuevas que se están actualizando y revisando".

Después de participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer, rechazó declinar y dijo estar concentrada en su propia candidatura: "Apenas va a la mitad el proceso, porque aún faltan dos debates", recordó.

Zavala agregó que no se trata de pedir votos útiles, sino de conciencia. La contienda, dijo, no es una medición de gastos y beneficios, pues la política no es un negocio.

Reconoció que tuvo dificultades en la recaudación de recursos al abrir una cuenta, hasta que se la autorizó el INE, también con las aportaciones que le trataron de dar ciudadanos de otros estados.

— ¿Hay recursos para seguir?

—Sí. Lo que pasa es que la efectividad del gasto tiene que ser muy importante —aseguró.

Segunda vuelta. La ex panista se manifestó a favor de segunda vuelta electoral y criticó que el PAN y el PRI no la hayan aprobado: "Se equivocaron al avalar leyes que solamente les beneficiaran", aseguró.





