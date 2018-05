EU sigue preparando la cumbre

Miércoles 16 de may 2018, 4:13am

Estados Unidos aseguró ayer que sigue planeando la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, y que no tiene previsto cancelar sus ejercicios militares con Corea del Sur porque son "legales" y "no provocativos".

La portavoz del Departamento de Estado de EU, Heather Nauert, reaccionó en una conferencia de prensa a un informe de la agencia surcoreana Yonhap, que aseguró que Corea del Norte había suspendido una reunión de alto nivel con Corea del Sur y había amenazado con cancelar la cumbre con Trump debido a los ejercicios militares.

"No hemos escuchado nada de ese Gobierno (norcoreano) ni del Gobierno de Corea del Sur que indique que no vayamos a continuar con esos ejercicios o que no vayamos a seguir planificando nuestra reunión entre el presidente Trump y Kim Jong-un para el próximo mes", dijo la portavoz.

Nauert aseguró que Estados Unidos no ha recibido ninguna notificación "formal ni informal" de Corea del Norte en ese sentido, y que por tanto "continúa planificando la reunión" entre Trump y Kim, prevista para el próximo 12 de junio en Singapur. "(Estos ejercicios) no son provocativos", agregó.

Reacción Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders: Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders: ⇒ Reaccionó con aparente escepticismo ante el informe publicado en la agencia surcoreana. ⇒ "Seguiremos coordinándonos con nuestros aliados", dijo.

