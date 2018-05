Pide AMLO protección para banqueros ante ciberataques

Martes 15 de may 2018, 4:22pm

CIUDAD DE MÉXICO







El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un llamado a autoridades competentes a proteger a los hombres de negocios y banqueros ante ciberataques y sabotajes.

"A la autoridad competente que dé protección a hombres de negocios y banqueros para que no haya sabotaje", dijo.

En entrevista a medios tras un mitin en esta localidad, señaló que el actual proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) incluye el cierre de la base de Santa Lucía.

Y luego de que el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, destacó la utilidad de la Base Aérea de Santa Lucía en el Estado de México, López Obrador tomó eso como una buena señal, ya que -de llegar a la Presidencia- su plan es construir dos pistas aéreas en dicha área militar.

"Es buena señal, según lo que leí en un periódico, porque no quiere el general secretario de la Defensa que se cierre la base militar de Santa Lucia. Si se construye el nuevo aeropuerto pues se tendrá que cerrar la base militar de Santa Lucía", expresó.

Esta vez, el tabasqueño evitó generar polémica con el titular de la Sedena tampoco cae en provocaciones contra el general.

Y en el día del maestro, reiteró que usará todas sus facultades, si gana la presidencia, para cancelar la reforma educativa, incluyendo una iniciativa de reforma a todas las leyes y artículos de la Constitución que afecten al magisterio y todo lo que daña a los maestros.

"Primero voy a hacer uso de mis facultades como titular del poder Ejecutivo para que no se aplique ninguna acción en contra del magisterio. Y segundo, voy a enviar una iniciativa de reforma a todas las leyes y a los artículos de la Constitución que afecten al magisterio", aseveró.

Aclaró que los maestros no están en contra de la evaluación, sino de que esta sea un mecanismo para poder correrlos.

Al cuestionarlo sobre su seguridad, rechazó que a mitad de campaña tenga que pedir guardaespaldas, pero los demás candidatos de Morena y la coalición con PES y PT, tiene la libertad de pedir resguardo.

"Son libres todos los candidatos, claro a quien lo desee (puede pedir seguridad). Ellos lo tienen que decidir, en mi caso voy a hacer la campaña sin guardaespaldas. He decidido que me va a cuidar la gente, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", sostuvo.

El abanderado de Morena-PES-PT también lamentó el asesinato del periodista tabasqueño Juan Carlos Huerta.

"Es muy lamentable lo que está sucediendo, es la gente que se haga un cambio y que hay una franca descomposición en la sociedad".

En un video, difundido en sus redes sociales, López Obrador pidió a sus candidatos visitar 150 casas al día para dar a conocer las propuestas y repartir el periódico Regeneración.





