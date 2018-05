Reprochan que Meade la llame delincuente

Martes 15 de may 2018, 4:12am

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al denunciar amenazas en su contra, Nestora Salgado -candidata al Senado por Morena y excomandante de la Policía comunitaria de Olinalá, Guerrero- afirmó que el candidato presidencial, José Antonio Meade, la pone en riesgo al calificarla como una delincuente.

"Lo que está haciendo el señor Meade es victimizándome otra vez. No se vale, yo ya fui juzgada por un juez. No tiene por qué él venir, otra vez, ante medios internacionales a decir que soy una secuestradora y que soy una homicida porque pruebas no las tiene", dijo Salgado en conferencia de prensa.

Recordó que mientras permaneció en la cárcel, durante casi tres años, el Gobierno federal difundió la versión que ella atacó al narcotráfico en Guerrero y dentro de la presión eso la puso en peligro por convivir con internas que pertenecían a grupos delincuenciales.

"Un candidato, precisamente a la Presidencia de la República, me está exponiendo aún más en televisión diciendo que soy una secuestradora y que soy una una homicida.

"El señor Meade o Pepe Toño, como le llaman, me está poniendo más en peligro porque lo está haciendo publicó sin ningún sustento, porque no tengo ningún sustento de las acusaciones hasta la fecha. No debería estar hablando sin algo que lo sustente. Mi inocencia está en un sustento jurídico. Fui liberada porque un juez así lo decidió", enfatizó la activista.

Salgado resaltó que cuando fue comandanta su labor era darle seguridad a los ciudadanos y su objetivo nunca fue retar a nadie.

Sostuvo que su equipo de campaña valora denunciar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el uso de su caso por parte del candidato de la coalición Todos por México.

En conferencia de prensa, la aspirante al Senado denunció que en últimas fechas recibió cuatro llamadas telefónicas donde la amenazan diciéndole que si regresa a Olinalá le cortarán la cabeza.

Además, señaló que en una de las llamadas le dijeron que le hablan de parte del expresidente Municipal priista de Olinalá, Eusebio González Rodríguez.

Aseguró que, por la intimidación en su contra, por el momento no ha presentado ninguna denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), una institución en que dijo no confiar.

La ex comandanta informó que, desde marzo del 2016, cuando salió de presión no acude a Olinalá, pues ha vivido en la Ciudad de México y Estados Unidos.

Salgado resaltó que esta semana será la primera vez que volverá su tierra natal en una caravana para hacer campaña.

El miércoles 16 de mayo, estará en Olinalá, Guerrero y el jueves en la comunidad de San Marcos, donde acudirá Andrés Manuel López Obrador.

Además, tendrá reuniones con organizaciones sociales en San Marcos y Acapulco.

Nestora Salgado afirmó que el candidato presidencial, José Antonio Meade, la pone en riesgo al calificarla como una delincuente.

