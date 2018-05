Así llegan los candidatos presidenciales al debate, señalan especialistas

Lunes 14 de may 2018, 9:14pm

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

En el marco del segundo debate presidencial que se efectuará el próximo 20 de mayo en Tijuana, Baja California, los candidatos a ocupar el mando del Ejecutivo Federal, tendrán que ser sumamente sensibles a la situación migratoria con el país vecino, así lo señalan especialistas en derecho electoral y comunicación política.

Ya que el tema general a abordar será el papel de México en el mundo, los cinco candidatos presidenciales tienen ante sí un tema prioritario de muy especial cuidado, así lo indicó Roberto Duque Roquero, docente de la UNAM.

"Migración es un tema de especial sensibilidad. Tiene implicaciones humanas y económicas muy fuertes. Será sin duda prioritario en candidatos para el segundo debate".

Agregó que es muy importante que en el próximo ejercicio electoral, los aspirantes presidenciales den la talla de gente de Estado y demuestren que están hechos para ocupar el mando presidencial, además de que quizá sea el último debate en el que el electorado perciba estrategias de que votantes de otras candidaturas cambien de bando para incidir en el ganador.

"Las encuestas juegan un papel clave ahí. Desde esta perspectiva aún sigue la pugna por la segunda posición entre Anaya y Meade. Quizá el segundo debate sea el último que veamos estrategias en este sentido", afirmó el especialista en democracia y Derecho constitucional.

Lamentó que haya tantas candidaturas y advirtió que no se debe exponer a detalle todo el programa de cada aspirante sino tener en claro la visión de lo que se quiere lograr.

"Es una lástima que haya cinco candidaturas, cuando dos de ellas pseudo-independientes que hicieron trampas con sus firmas, no deberían estar ahí. Como sea, los debates no son para exponer a detalle todo su programa y todo lo que harían. […] Como los porteros en el futbol, los errores se ven más que los aciertos. El puntero debe ser especialmente cuidadoso en no resbalar", concluyó.

Por su parte, Giselle Pérezblas, estratega política, coincidió con el académico de la UNAM en que los candidatos deben de dejarse de acusaciones y comenzar a pensar lo que pretenden ser, afrontando distintos retos cada uno.

Al respecto del tema de migración y la relación con el país de la frontera norte, la especialista en comunicación política explicó que "México se ha sentido profundamente herido por la falta de reacción del gobierno por los discursos y las acciones provenientes del extranjero. Eso es lo que se va a pedir, alguien que defienda más allá de ser patriotero, sino que genuinamente tenga elementos, propuestas y políticas públicas para la defensa de la nación y la construcción de una narrativa más sólida de México en el mundo".

Pérezblas, señala que Andrés Manuel tiene que aprovechar el conocimiento que tiene del territorio nacional, un conocimiento que, según la estratega, no tienen los otros candidatos y que es una ventaja enorme para él. "No ha habido un municipio en el que no esté".

Para Ricardo Anaya, la falta de ejercicio de gobierno es lo que le está afectando ya que "su inteligencia es sólo una inteligencia teórica. Podría decir que este debate por el tema, sería benéfico para Anaya. El problema es que para poder llegar a esa versión ideal del México que él tiene de modernidad, le falta un piso de realidad que se construye en el presente", afirmó.

De los candidatos independientes refirió de Margarita que debe desprenderse de la figura de Felipe Calderón y su visión de seguridad, porque es algo que le está pesando. Y por otro lado remarcó que, "El Bronco", resaltó en el debate anterior, sin embargo su participación fue prácticamente negativa. Tiene que ser más responsable con sus declaraciones y propuestas ya que "no se requiere a un cómico".

José Antonio Meade tiene que soltar sus slogans de campaña porque son estrategias fallidas, al punto de que, de acuerdo con Giselle, se está deconstruyendo como persona. Advirtió que sería muy poco recomendable seguir atacando a Andrés Manuel y hacerlo el enemigo común porque lo van a fortalecer.

"Tienen que construirse ellos mismos en lugar de tratar de deconstruir al otro". El próximo presidente tiene el reto de conjuntar y gobernar a cinco generaciones que votarán en los próximos comicios del primero de julio.





Así llegan los candidatos presidenciales al debate en Tijuana. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...