Reportan 42 muertos en Siria por ataques de Israel

Una serie de ataques israelíes contra supuestas posiciones militares en Siria mató a 42 personas esta semana, informó el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos ayer. La agencia, con sede en Gran Bretaña, señaló el sábado que el nuevo saldo de víctimas por los ataques de las primeras horas del jueves fue de 27, incluyendo al menos a 11 iraníes y seis soldados sirios.

Durante los ataques del miércoles cerca de la capital, el Observatorio indicó que murieron al menos 15 personas, entre ellas ocho iraníes.

Durante los dos días de ataques murió un total de 42 personas, incluyendo a 19 iraníes. Siria responsabilizó a Israel de los ataques del miércoles cerca de la capital. Israel señaló que las ofensivas del jueves fueron en respuesta a una serie de misiles iraníes en contra de sus posiciones en los Altos de Golán, que representa la confrontación militar más seria hasta la fecha entre las dos naciones enemigas.

Ningún iraní perdió la vida en los ataques perpetrados por Israel el pasado jueves en territorio sirio, aseguró ayer la agencia oficial IRNA, que negó así las informaciones de que once iraníes figuran entre las víctimas mortales. IRNA, que citó fuentes sin identificar, señaló que la defensa antiaérea siria destruyó la mayoría de los misiles disparados por el Ejército israelí. No es la primera vez que Irán niega haber sufrido bajas en Siria o que no comenta sobre ciertos ataques en ese país dirigidos contra supuestas bases iraníes. El Observatorio informó que entre los veintisiete fallecidos en los bombardeos hay once iraníes.

Objetivos Los misiles israelíes: Los misiles israelíes: ⇒ Tuvieron como blanco posiciones militares de las fuerzas del régimen sirio y sus aliados cerca de Damasco. ⇒ Israel aseguró haber atacado decenas de objetivos militares iraníes en Siria.

Operación. Un lanzamisiles sirio aparece en el objetivo de mira durante un bombardeo israelí en un lugar en Siria.

