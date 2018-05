'Fracasaría si soy presidente y no cambio México'

Sábado 12 de may 2018, 12:15pm

Con un encuentro masivo en esta ciudad, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, buscará conciliar las diferencias entre los maestros de la CNTE y el SNTE, además de sentar las bases para un plan educativo que cancele la reforma educativa.

Desde la sierra Juárez, de gira por Puebla y Oaxaca, el tabasqueño aprovechó el escenario —donde los maestros tienen fuerte presencia— para acusar a las autoridades que, a través de la aplicación de la reforma educativa, generan encono en el magisterio y, por el contrario, no se avanzó nada en el tema educativo.

"Vamos a conciliar a los maestros, a padres de familia, a quienes quieran participar y todos juntos vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la educación. Es una reunión, un encuentro con maestros, con padres de familia, con miembros de comunidades indígenas de la sierra Juárez, a eso voy a Guelatao y vamos a hablar del tema educativo", expresó.

En entrevista a medios en el municipio poblano de Ajalpan, —donde compartió templete en mítines masivos con el candidato a gobernador de Puebla, Miguel Barbosa— señaló al gobierno federal de culpar de la baja calidad de la enseñanza a los maestros. "Humillaron a los maestros, se gastaron alrededor de 5 mil millones de pesos, que haya transparencia para saber cuánto costó la campaña para imponer la mal llamada reforma educativa".

"Eso produjo encono, polarización, no se avanzó nada; al contrario, estamos peor ahora en materia educativa, que antes de la llamada reforma educativa", dijo.

Aclaró que en el encuentro de este sábado no firmará ningún acuerdo con el magisterio y tampoco se obligará a ningún sindicato a asistir, pues no será "un asunto corporativo". El tabasqueño fue tajante en decir que busca también cancelar la reforma educativa, ya que, afirmó, "no tengo doble discurso".

Durante el primero de tres eventos, López Obrador aceptó que sería un fracaso si, de llegar a la Presidencia, no logra el cambio que ha buscado durante 12 años en México.

"Todos estos años para buscar el cambio de México y no hacerlo, sería un gran fracaso", expresó. También dijo que no descarta la idea de que, como el expresidente Benito Juárez, se mude a vivir a Palacio Nacional si gana las elecciones.

Más tarde, en un mitin en Tehuacán, Puebla, un grupo de personas protestó con mantas en las que se leía: "AMLO, sí; Barbosa, no", en rechazo a la candidatura del ex perredista al gobierno de Puebla.

Por otro lado, ayer Francisco Marínez Neri presentó su renuncia al PRD y a la coordinación de ese partido en San Lázaro para sumarse al proyecto del tabasqueño.





