Casi renuncia jefa de Seguridad

Viernes 11 de may 2018, 4:12am

La secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kirstjen Nielsen, estuvo a punto de renunciar después de que Trump la reprendiera delante de todo su gabinete por lo que consideró su fracaso en garantizar la seguridad en las fronteras.

Así lo reveló el diario The New York Times, que cita versiones de antiguos y actuales funcionarios familiarizados con el episodio. De acuerdo con el Times, Nielsen, según dos de esas personas, tiene un borrador de su carta de renuncia, pero no la ha enviado.

Efe

Nielsen tiene un borrador de su carta de renuncia.

