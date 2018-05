Resultado de la elección debe respetarse, advierte Anaya

Jueves 10 de may 2018, 4:47pm

CIUDAD DE MÉXICO.-

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que más allá de cuál sea la diferencia en el número de votos el 1 de julio, se debe de respetar el resultado electoral.

-¿Sea cual sea el resultado, te favorezca o no?, se le cuestionó.

-Sí, por supuesto, respondió.

"Y si alguien tiene alguna inconformidad para eso están las instancias correspondientes, quien tuviera una inconformidad lo tendría que hacer valer a través de una instancia. Mi llamado es a que respetemos la democracia", anotó.

En entrevista al cuestionarle qué opina de que el presidente Enrique Peña Nieto llamara a la población a no votar con "las víceras", Anaya Cortés contestó que él convoca a todos los órdenes de gobierno, a "no intervenir" en el proceso electoral, a "no utilizar" recursos públicos, y a que se respete la ley, a n de que los candidatos hagan su trabajo y permitan a los ciudadanos votar en absoluta libertad.

En su discurso y acompañado de su esposa Carolina Martínez, sostuvo que de ganar "logrará una auténtica revolución de participación de las mujeres en el gobierno", las cuales colaborarán en todos los niveles del Gobierno Federal.





