Así reaccionó Twitter con Anaya en Tercer Grado

Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la coalición Por México al Frente, fue el tercer invitado del programa Tercer Grado, luego de que Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade estuvieran presentes en emisiones pasadas.

Ahí, el candidato fue cuestionado por Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio, Leopoldo Gómez, Joaquín López Dóriga, Leo Zuckerman, Carlos Loret y René Delgado, sobre sus propuestas y posible gabinete.

También fue cuestionado sobre el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, al que calificó de honesto.

En la mesa de debate dejó claro que, según él y su equipo de campaña, su único adversario en esta contienda es Andrés Manuel López Obrador.

Desde que inició el programa el hashtag #AnayaEnTercerGrado se posicionó de inmediato, al igual que posterior a la emisión se puso en tendencia Sonríe como Anaya, frase que hace alusión a la sonrisa que el candidato mantuvo a lo largo del programa, aún y cuando se le cuestionó sobre temas incómodos para él.

Aquí podrás ver algunas de las mejores reacciones de Twitter:

Le preguntaron ¿Y si pierdes?

Y si llegas ¿Con quién vas a gobernar?

También conversaron sobre su carrera política

Luego de ver sus respuestas los usuarios de Twitter reaccionaron

Lo dejaron sin palabras

¿Se parecen?

Señalan que aplicó "la técnica de Homero Simpson"

— "Apareces en 2013, nadie te conocía... Es muy poco tiempo... No has sido gobernador, ni presidente municipal; no has sido secretario de Estado. ¿Cuáles son tus cartas credenciales?": @DeniseMaerker #AnayaEnTercerGrado



— pic.twitter.com/WMk9ABdWC0