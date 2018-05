Denuncia Kumamoto amenazas de muerte

Jueves 10 de may 2018, 7:27am

GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO







Después de que se iniciara en redes sociales una campaña de desprestigio en contra de Pedro Kumamoto, candidato independiente al Senado de la República, el joven publicó un video en su cuenta de Facebook donde señala que incluso lo han amenazado de muerte.

Sin mencionarlos, acusó a sus detractores reaccionar de esta manera por estar enojados con quienes integran Wikipolítica, al no no haber logrado cooptarlos.

"Están enojados porque el año pasado líderes de partidos políticos que hoy están en campaña haciendo promesas de ‘cambio’, me llamaron para ofrecerme cuotas, para que en las listas de plurinominales de sus partidos entraran ‘los chavos’ que me acompañan; y les dije que no".

Lamentó que personas a las que respeta y se enorgullecía por competir con ellas se estén prestando a la campaña sucia y afirmó que él y quienes lo acompañan merecen no ser tratados con condescendencia.

"Nuestro país está en una emergencia, la violencia mata y desaparece personas a diario y no puede ser la política un caldo de cultivo para más violencia".

Kumamoto responsabilizó a los partidos políticos y a quienes promueven la campaña de desprestigio en su contra si algo le pasa a él o a sus compañeros.





