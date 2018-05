Marcan líneas para permanencia de Irán

Jueves 10 de may 2018, 4:12am

JAMENEí SE MOSTRó MUY DURO CON LA RETIRADA DE TRUMP DEL PACTO

El líder supremo iraní, Ali Jameneí, expuso ayer una serie de directrices al Gobierno de cara a permanecer o no en el acuerdo nuclear, una decisión que está creando división entre los distintos órganos de poder y corrientes políticas.

Jameneí, quien tiene voz en todas las políticas de Irán y cuya luz verde fue imprescindible para la firma del acuerdo nuclear en 2015, se mostró muy duro con la retirada de Estados Unidos del pacto y desconfiado con las acciones futuras de Europa.

En un discurso, el líder supremo dijo que Irán no puede negociar con EU su influencia regional o sus programas de misiles balísticos porque, de hacerlo, "empezarán a crear problemas con otro asunto".

"Aceptamos el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear), pero las enemistades (con EEUU) no se acabaron", aseguró, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pronosticara que Irán acabará prestándose a negociar un nuevo pacto.

En cuanto a los países europeos firmantes del pacto -Francia, el Reino Unido y Alemania-, con los que el Gobierno iraní entablará ahora consultas, Jameneí mostró grandes dudas.

Por ello, pidió exigir "garantías sólidas" de esos países para continuar en el JCPOA porque si no, alertó, "harán lo mismo que EU".

"Los responsables del país están ante un gran examen, a ver si conservan la dignidad del pueblo o no. Se dice que vamos a continuar con tres países europeos, yo no me fío de esos tres países", afirmó, mientras que los otros dos firmantes, China y Rusia, son firmes partidarios de mantener el pacto nuclear.

De este modo, Jameneí presionó al presidente iraní, Hasan Rohaní, quien anoche dijo que por el momento Irán "continuará" en el pacto y negociará con el resto de firmantes para comprobar si los intereses de su país quedan garantizados.

Pide mantener acuerdo

El presidente francés, Emmanuel Macron, telefoneó ayer al presidente iraní, Hassan Rohani, para pedirle que, pese a la salida de EU ayer del convenio, mantenga el acuerdo internacional sobre la congelación de su programa nuclear, anunció la presidencia francesa. "El presidente le recordó los términos de la declaración de los jefes de Estado y de gobierno francés, británico y alemán (de ayer) y la voluntad de Francia de continuar con el acuerdo nuclear iraní en todas sus dimensiones. Le subrayó la importancia de que Irán haga lo mismo", reportó el Palacio del Elíseo.

La sede de la presidencia francesa precisó que Macron informó al líder iraní del "proyecto de iniciar un debate amplio con el conjunto de las partes concernidas, tomando como base el acuerdo nuclear de 2015, para alcanzar un marco benéfico mutuo sobre el desarrollo del programa nuclear de Irán después de 2025". En el debate, que Francia no precisó si incluirá a EU, también se tratará el tema de las actividades balísticas.

Trump recrudece sus amenazas a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy a Irán con "consecuencias muy graves" si reanuda su programa nuclear y rebajó las expectativas de que EU pueda alcanzar un nuevo acuerdo internacional que reemplace el pacto de 2015, mientras su Gobierno preparaba nuevas sanciones a Teherán.

Al día siguiente de anunciar la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, Trump defendió su decisión y dijo que muchos países están "muy contentos" de que la tomara, entre ellos Israel. "Ese acuerdo hirió al mundo", dijo Trump en referencia al pacto firmado en 2015 junto a Rusia, China, Francia, Alemania y el Reino Unido, que imponía límites al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de algunas de las sanciones internacionales.

"Aconsejaría a Irán que no reanuden su programa nuclear. Se lo aconsejaría rotundamente. Habrá consecuencias muy graves si lo hacen", subrayó Trump durante una reunión con su gabinete.

Sobre su oferta de negociar un pacto más amplio sobre el programa nuclear de Irán, Trump aseguró: "Alcanzaremos un acuerdo realmente bueno para el mundo".

Protesta Legisladores iraníes conservadores: Legisladores iraníes conservadores: ⇒ Quemaron ayer una bandera de papel de EU en el parlamento. ⇒ Los legisladores sostuvieron la enseña en llamas en lo alto mientras sus compañeros se unían a sus cánticos.

Protesta. Legisladores iraníes quemaron dos papeles que representan la bandera de EU y el acuerdo nuclear mientras corean consignas contra Estados Unidos ayer en el parlamento de Teherán.

