Rechaza Sicilia propuesta de AMLO

Miércoles 9 de may 2018

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







El padre Alejandro Solalinde aceptó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), siempre y cuando sea sin goce de sueldo; mientras que el activista Javier Sicilia rechazó la propuesta de integrar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Durante el diálogo por la Paz y la Justicia, el tabasqueño propuso a Solalinde al frente de la CNDH, y a Sicilia como miembro para que, de ganar la presidencia, le ayuden con los casos que violan los derechos humanos.

Solalinde respondió afirmativamente: "Sería un orgullo servirle de esa manera a México. Claro que sí, porque es para México con tal de que sea sin goce de sueldo porque es un servicio para México.

"No cobraría, porque todo eso lo donaría a las víctimas y a los pobres, yo no necesito dinero, solo para gastos de transporte, pero yo no necesito sueldo, soy misionero sin sueldo", dijo.

Mientras que Javier Sicilia contestó a López Obrador que él no es la persona idónea para estar en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

"Yo soy un poeta, yo no soy la persona idónea para ocupar un cargo", expuso.





Javier Sicilia rechazó la propuesta de integrar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. (ARCHIVO)

