Difieren candidatos en seguridad

ALGUNOS DE LOS ASPIRANTES PLANTEAN SOLUCIONES POCO CLARAS

El Siglo de Torreón-AEE

De los cinco candidatos a la Presidencia, cuatro asistieron este martes al Diálogo por la Paz y la Justicia, donde exhibieron sus coincidencias, discrepancias y ambigüedades sobre temas como la Ley de Seguridad Interior, una fiscalía autónoma, la legalización de la marihuana, una comisión de la verdad y la propuesta de un mecanismo internacional que investigue casos de violaciones graves a derechos humanos.

De los cuatro candidatos que asistieron a este diálogo, al que sólo faltó la candidata independiente Margarita Zavala, el más cuestionado fue José Antonio Meade, de la coalición Todos por México que integran PRI, PVEM y Panal.

También el independiente Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", despertó cuestionamientos y comentarios en el auditorio, desde el momento en que se declaró "el hijo bastardo" del sistema, defendió la actuación de los militares y cuestionó que actualmente son más protegidos los derechos humanos de los imputados que de las víctimas.

Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, sorprendió al proponer al poeta y activista Javier Sicilia al frente de la Comisión Nacional de Víctimas y al padre Alejandro Solalinde para la atención de los derechos humanos.

Pero dejó un amargo sabor de boca al manifestarse a favor de mantener el poder del Ejecutivo al nombrar una terna para que el Congreso elija al fiscal, con el fin de evitar "simulaciones" desde la sociedad civil.

Mientras los otros tres candidatos se expresaron a favor de una fiscalía independiente, López Obrador dijo que hay grupos de poder que se disfrazan como miembros de la sociedad civil para no ser transparentes ni luchar contra la corrupción.

"¿Qué propongo? Que el Ejecutivo nombre tres y que el Congreso elija. No que el ejecutivo nombre al Fiscal sino que, de conformidad con la ley, el Ejecutivo proponga tres porque yo sí quiero cuidar eso. Yo quiero que el Fiscal sea una persona íntegra, de inobjetable honestidad, que pueda aplicar lo que yo considero debe ser el criterio principal de lo que es la impartición de justicia", explicó.

Meade, por su parte, lamentó que no hubiera sido elegido el priista Raúl Cervantes, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), pues lo consideró un buen perfil, que fue eliminado por una cuestión política.

En su intervención Ricardo Anaya, de la coalción Por México al Frente, fue el único que destacó la responsabilidad de los gobiernos estatales en la seguridad y en la falta de capacidad de las policías locales. "Es muy cómodo dejarle el tema al gobierno federal", dijo.

Aunque todos coincidieron en que la política de seguridad ha sido un desastre en estos 12 años y en que es urgente un cambio, cada uno de los candidatos expresó con más o menos claridad su agenda en materia de justicia.

Los más claros en su propuesta fueron Anaya y López Obrador. Este último incluso compartió con los asistentes los 10 puntos de su agenda en materia de justicia y atención a las víctimas.

Pero todos, en general, tuvieron momentos de ambigüedad al expresarse a favor o en contra de alguno de los cuestionamientos de la agenda propuesta por los organizadores del diálogo.

Por ejemplo, ninguno de los candidatos se comprometió a abrogar la controversial Ley de Seguridad Interior, que regula la actividad del Ejército en tareas de seguridad pública, ni a retirar de manera inmediata a los militares de las calles.

Anaya, que fue el primero en participar, dijo había que hacer reformas al texto y que el retiro de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad debe ocurrir "tan pronto como sea posible", pero rechazó ofrecer un plazo.

"¿Cuánto tiempo? Lo tenemos que hacer tan pronto como sea posible, pero fijar un plazo en este momento sería demagógico", aseguró.

Destacó que el retiro de las Fuerzas Armadas debe ir aparejada de la profesionalización y certificación de los cuerpos policiales del país, así como de incentivos para que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad.

Rodríguez Calderón fue claro al expresar su adhesión a la Ley de Seguridad Interior y defender la actuación de los militares, pese a las denuncias de violaciones a derechos humanos.

Al respecto, el candidato pidió no generalizar, pues si bien hay casos en los que algún miembro del Ejército ha cometido violaciones, no son todo el Ejército y esos casos son juzgados.

Su respuesta arrancó risas incrédulas en el auditorio del Museo Memorio y Tolerancia, donde se llevó a cabo el diálogo.

López Obrador, por su parte, no quiso responder de manera clara respecto de la Ley de Seguridad Interior: "Ni sí ni no", dijo. Además, admitió que el retiro de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública tiene que hacerse poco a poco.

Sin mucha claridad, Meade también se manifestó a favor de esa ley. No contestó que sí o no la abrogaría, pero consideró que es importante dar certeza jurídica tanto a las fuerzas armadas como a los ciudadanos porque antes no había un marco normativo. No obstante, consideró necesario detectar fallas.

Tampoco fue claro respecto del retiro de militares. No contestó sí o no, pero explicó que es importante frenar el ingreso de armas.

TIBIAS POSTURAS SOBRE LA MARIHUANA

Los candidatos también fueron tibios en el tema de la marihuana y ninguno quiso comprometerse con su legalización.

En su caso "El Bronco" de plano manifestó su rechazo a la idea al advertir que en México el rico que consume drogas es recreativo, pero el pobre que no tiene para adquirir drogas, roba y asesina.

Con matices, Anaya, Meade y López Obrador se manifestaron a favor de un debate nacional.

"Con enfoque en la salud, en el que participen médicos y padres de familia", dijo Meade. Y también desde el punto de vista de la desintegración familiar. Admitió, no obstante, que en la medida que se ha legalizado el uso de la marihuana, su tráfico ha disminuido.

López Obrador, por su parte, propuso un debate entre julio y diciembre para discutir la viabilidad de la medida.

"Mi preocupación es que se agraven otro tipo de delitos violentos (que) también que causan mucho daño. Entonces, lo mejor es atender las causas, a lo de fondo, sin dejar de considerar estas medidas", explicó.

Anaya dijo que debe haber una discusión informada y sin prejuicios, que "nos garantice cuidar la salud de las personas y reducir la inseguridad". No obstante, afirmó que difícilmente la despenalización resolvería el problema de un día para otro, si bien "hoy lo que estamos haciendo no funciona".

Respecto de una comisión de la verdad y un mecanismo internacional que investigue casos de violaciones graves a derechos humanos, el único que se manifestó en contra fue Meade, quien consideró que sólo hace falta aplicar la ley para terminar con la impunidad y aseguró que el país tiene la capacidad suficiente para crear sus propias instituciones de justicia. "Hay que ser arquitectos de nuestro propio destino", dijo.

Cuando los moderadores le preguntaron "¿intervención de organizaciones internacionales en México?", Meade respondió tajante: no. Su razón es que hay capacidad para investigar en el país, pero falta aplicar las leyes.

"México tiene capacidad de construir instituciones. Se puede construir con las instituciones", indicó.

Anaya, "El Bronco" y López Obrador sí se manifestaron a favor de la ayuda internacional para la investigación y en la creación de una comisión de la verdad, con algunas diferencias y matices.

El panista propuso, por ejemplo, "que sea una comisión creada por el Congreso y que quede claro que no sea un asunto de venganzas políticas y que se base en que no haya impunidad".

En este diálogo no hubo ganador ni perdedor. Tan sólo una sensación de duda respecto de que alguno de ellos, de verdad, pueda poner fin a estos años de violencia e impunidad.

Confrontan a Meade

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, reconoció que la estrategia para combatir la inseguridad no ha dado resultados.

Al participar en el foro convocado por organizaciones civiles y colectivos que agrupan a víctimas del delito, el aspirante aceptó que las autoridades no han estado a la altura del problema, ya que se han registrado fallas en materia de prevención, disuasión y aplicación de la justicia.

"La principal obligación de un Estado es salvaguardar la integridad de la persona, y es una obligación que no hemos estado a la altura de cumplir ya por muchos años. México es uno de los países del mundo con mayor impunidad", expresó en el inicio de su intervención en el "Diálogo por la Paz y la Justicia".

En la segunda etapa del diálogo, mientras respondía preguntas de los moderadores, Meade fue increpado en por lo menos cuatro ocasiones.

"Su partido no lo ha hecho", "¿Para cuándo?", "Ya llevan 12 años en eso", fueron algunos de los reclamos con los que integrantes del público interrumpieron al aspirante.

"¿Cuántos años más van a pasar?", gritó desde su butaca Patricia Espinoza, hermana de Rubén Espinoza, el fotoperiodista asesinado en la Narvarte.

En su participación, Meade defendió la Ley de Seguridad Interior, se pronunció por revisar la legislación para no penalizar la pobreza y ofreció una Fiscalía independiente, aunque no especificó si respaldaría la reforma al Artículo 102 de la Constitución que impulsan organizaciones civiles.

Además, rechazó la propuesta de permitir la creación de una comisión internacional para investigar los casos de impunidad en México.

Sicilia rechaza propuesta de AMLO

El padre Alejandro Solalinde aceptó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), siempre y cuando sea sin goce de sueldo; mientras que el activista Javier Sicilia rechazó la propuesta de integrar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Durante el diálogo por la Paz y la Justicia, el tabasqueño propuso a Solalinde al frente de la CNDH, y a Sicilia como miembro para que, de ganar la presidencia, le ayuden con los casos que violan los derechos humanos.

Solalinde respondió afirmativamente: "Sería un orgullo servirle de esa manera a México. Claro que sí, porque es para México con tal de que sea sin goce de sueldo porque es un servicio para México.

"No cobraría, porque todo eso lo donaría a las víctimas y a los pobres, yo no necesito dinero, solo para gastos de transporte, pero yo no necesito sueldo, soy misionero sin sueldo", dijo.

Mientras que Javier Sicilia contestó a López Obrador que él no es la persona idónea para estar en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

"Yo soy un poeta, yo no soy la persona idónea para ocupar un cargo", expuso.

Visiones. Cuatro candidatos presidenciales dieron sus puntos de vista en cuanto a los temas de seguridad, del sistema de justicia, así como de la legalización de la marihuana.

