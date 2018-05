Muertes, producto del crimen: Zavala

Miércoles 9 de may 2018, 4:12am

La candidata presidencial independiente Margarita Zavala defendió la administración del expresidente Felipe Calderón, su marido, y aseguró que las víctimas y muertos en ese sexenio fueron provocadas por los integrantes del crimen organizado y no por el gobierno. "El Estado debe defender a las víctimas, entonces parten de una afirmación que desde luego no comparto [que el Estado es responsable por los muertos], para mí el que está obligado a enfrentar a los delincuentes y no a liberarlos", dijo.

