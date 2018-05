Cuestiona 'El Bronco' propuesta de Meade sobre Prospera

Martes 8 de may 2018, 10:14am

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" criticó la propuesta de José Antonio Meade, aspirante presidencial del PRI, PVEM, NA, de incorporar 2 millones más de familias al programa de combate a la pobreza Prospera.

"Me asusté con lo que dijo Meade, 2 millones más de familias a ese programa, en el Prospera. ¿De dónde chingados va a sacar el dinero, de dónde? ¿De ustedes, de ustedes?", expresó el candidato.

"2 millones más de familias, no es posible, a esos 2 millones de familias tenemos que generarles empleo, que produzcan y lo podemos hacer con inversiones ahí, que es donde está la pobreza extrema", aseguró al participar en el 16 Foro Nacional de Turismo.

Luego en entrevista, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Rodríguez Calderón dijo que esa propuesta es similar a las que hace el candidato presidencial de Morena, Andrés Manual López Obrador, de querer regalar el dinero a quienes no trabajan.

A pregunta expresa sobre si era un planteamiento desesperado del aspirante de la coalición Todos por México para levantar su campaña, "El Bronco" señaló: "No lo sé, finalmente no creo que esos [familias en pobreza] ni sepan quienes son (...) y si seguimos generando asistencialismo, vamos a seguir generando gente que no va a trabajar".

Antes, frente a representantes del sector turismo, "El Bronco" se comprometió a que, de llegar a la Presidencia, contratará a un empresario y no a un político para que encabece la Secretaría de Turismo, porque a los políticos los va a jubilar sin pensión.

También se manifestó en favor de la biodiversidad y el revalidar la cultura indígena como una acción para potenciar el turismo, porque en la actualidad esa alternativa no ha sido aprovechada.

En la sesión de preguntas, el gobernador con licencia de Nuevo León también se pronunció en favor de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, además manifestó su visto bueno a la construcción de nuevas terminales aéreas al interior del país para mejorar la conectividad.

Por la mañana del lunes, en el foro "Diálogo con los candidatos" con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), dijo que según sus proyecciones —basadas en datos obtenidos de Facebook— puede quitarle 5 millones de votos al PRI, porque los usuarios lo identifican más como priísta que a Meade.





