'Nuestra competencia es con AMLO'

Para el dirigente del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, la contienda electoral se reduce a dos candidatos: Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, quien según todas las encuestas hasta ahora encabeza las preferencias. De visita por La Laguna el viernes pasado, Zepeda concedió una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, en la que habló de los señalamientos que se le hacen a Anaya por haber "pactado" con el PRI, que ahora tanto critica, y las acusaciones por presunto lavado de dinero, además de repasar la derrota de 2017 en Coahuila.

Una de las peculiaridades de la elección en curso son las alianzas atípicas de partidos de izquierda y derecha: el PAN con el PRD, y Morena con el PES, por ejemplo. Al respecto, Zepeda considera que "creo que es el avance democrático, o sea, es normal en el mundo que se den alianzas para gobernar; y, segundo, creo que tiene que ver con el estado que vive el país".

Asegura que han partido de un diagnóstico que les ha permitido interpretar que México se encuentra en un "punto de quiebre" y que "el enojo, la molestia de la ciudadanía, evidentemente va a llevar a un cambio; pero el nuevo gobierno tiene que cambiar por completo la manera de gobernar en México para dar resultados, y creo que entonces, si el reto es tan grande (...) bien vale la pena sumar esfuerzos entre quienes coincidimos que México puede ser mejor, y ahí yo sí creo o comparto la visión de (Enrique) Krauze, en el sentido de que los problemas del México de hoy no son ideológicos, son muy concretos (...)".

→ ¿Qué tan consciente es el electorado tradicionalmente panista de esto? El ascenso de Ricardo Anaya, hoy candidato, generó también dentro del PAN cierta discordia. Y ¿qué tanto contribuye este desdibujamiento ideológico a mermar el voto del PAN?

Primero, no hay desdibujamiento, o sea, cada partido conserva sus principios, conserva sus plataformas. Simplemente tenemos un acuerdo en común, nos pusimos de acuerdo en cinco ejes bien concretos de desarrollo económico, de combate a la corrupción, recuperación de paz, combate a la desigualdad y cambio de régimen, nos pusimos de acuerdo en una agenda bien puntual que vamos a impulsar, en eso estamos de acuerdo. Pero fuera de ello cada quien impulsará su forma de pensamiento en el legislativo. Segundo, el tema de Ricardo Anaya, a ver, en política hay competencia, es normal, como en cualquier ámbito, pero yo te quiero decir que Ricardo Anaya ha sido de los liderazgos que más ha unificado al partido. Entiendo que una porción minoritaria tuviera una idea distinta, lo respeto…

→ Que no son cualquier personaje, estamos hablando de figuras que incluso fueron parte del gobierno de Calderón…

En otro momento y que perdieron el gobierno después.

→ Pero siguen siendo panistas...

Unos sí, otros no. Yo lo que te quiero decir es que toda institución evoluciona. Nosotros llegamos con una nueva generación impulsando una nueva forma de hacer política con un liderazgo muy capaz, muy inteligente, muy profesional que tenía en el momento más álgido de las críticas 90% de respaldo de la militancia del PAN. (...) Es muy difícil en un partido político tener unanimidad, pero se acercaba. Entonces, cuando fuimos a la elección, pues hubo votación de militantes y yo te diría, ahorita, pues creo que el tiempo nos dio la razón, acabamos de pasar por el debate pues ahí se vio su desempeño y yo creo que el panismo está muy orgulloso de su candidato.

→ En un escenario que no es todavía, según las encuestas, pero que pudiera ser de una competencia muy cerrada, dos, tres o cuatro por ciento podría pegarle a Ricardo, ¿no?

Nosotros, te lo digo de manera contundente, no hubiésemos querido que se fuera (Margarita Zavala), tomó una decisión personalísima. (...) Hace unas décadas en el PAN hubo una escisión por una profunda diferencia ideológica y hubo otra escisión por la postura que el partido tenía respecto al gobierno. Esas son divergencias fuertes, y una parte se salió porque dijo "yo no estoy de acuerdo con la decisión". Yo eso lo respeto al máximo. Y digo: pues qué congruencia que alguien se vaya por una candidatura. Perdón, pero yo no respeto eso. O sea, lo que yo les decía siempre es, todos los días de la semana, si a mi oficina llega alguien y me dice "o me das la candidatura o me voy", mi respuesta es "qué pena, pero ahí está la puerta", porque no creo que funcione un partido político en base a exigencias de candidaturas.

Uno de los cuestionamientos recurrentes hacia el candidato de la coalición "Por México al Frente" es que metió al PAN al Pacto por México, con el cual el partido gobernante, el PRI, pudo sacar adelante las reformas estructurales, mismas que en distintos foros Anaya defendió, mientras que ahora critica acremente el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto en los temas que habían pactado. Pero para Damián Zepeda no hay contradicción.

"No sólo él -dice-, también el dirigente actual, un servidor, los dos éramos legisladores, él era presidente de la cámara y yo de la comisión de Hacienda, y fuimos activos promotores de las reformas porque es algo en lo que creemos, o sea el 90 % de las reformas del Pacto por México son propuestas que el PAN ha venido impulsando por décadas, ni siquiera por años, u otros partidos también".

Y aclara: "Una cosa es el marco jurídico que nosotros creemos que por más perfectible que sea es correcto lo que se hizo, y otra cosa es la pésima implementación que hubo, con mucha corrupción. Pues claro que lo criticamos. (...) Yo no creo que haya una incongruencia, las leyes son correctas, las reformas fueron adecuadas, la implementación no".

→ ¿Son conscientes de que, de cara al electorado se puede dar esta percepción de inconsistencia de decir ¿por qué pactar con un gobierno que hoy el propio Ricardo Anaya ha denostado tanto?

Es que, ojo, no pactamos con el gobierno…

→ Bueno, se llamó Pacto por México…

Sí, ¿y dónde se aprobó? En el legislativo, y en el legislativo estamos representadas todas las fuerzas políticas. Todos los días, cuando le pongan al PAN o los legisladores del PAN cosas positivas enfrente… las debemos apoyar. Nosotros no vamos a caer en la mezquindad que cayó el PRI en su momento de las reformas apostándole a que perdiera el gobierno del PAN, pues no es correcto eso. Tienes que ser maduro y tienes que apoyar lo que creas que es correcto, no puedes cambiar de opinión si eres gobierno o no. Claro, nosotros somos parte del 84% de la gente que cree que este gobierno se debe de ir. Somos partido político de oposición, representamos el cambio, pero hoy, la contienda no es con ellos, lo quiero decir con toda claridad: el PRI está fuera. Lo digo no con la intención de lastimar, es una realidad. Hoy la contienda está entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya (...).

→ El tema de estas semanas ha sido la aparente construcción de Ricardo Anaya de un frente con otras fuerzas políticas que no están dentro de la coalición para impulsar el voto útil y ganarle a AMLO, y en ello va un señalamiento que hace AMLO: que una cúpula empresarial se ha reunido con Ricardo Anaya para impulsar esto. ¿Cuál es la respuesta del PAN respecto a este señalamiento?

Que es una locura más de AMLO...

→ O sea que ¿no hubo reunión?

A ver, nos hemos reunido con "N" sectores empresariales y él también...

→ ¿Específicamente con los personajes que mencionó para pactar eso?

No existe, está en su imaginario. Mira, ahorita estamos viendo al verdadero Andrés Manuel de nueva cuenta. Había estado esforzándose mucho en los últimos tiempos para engañar a la gente diciéndole a cada quien lo que quiere escuchar, si tiene un estado muy marcado por el crimen organizado dice amnistía para la paz, dando a entender que la amnistía es al crimen organizado, que no se haga, si no ¿a quién? (...) Y luego va a otro lado donde cree que no les va a gustar y lo matiza. En un lado dice cancelar la reforma y en otro dice revisar y así se ha estado yendo, y estaba vendiendo la idea de que él había cambiando y todo, nomás le ganamos el debate, porque sin duda alguna le ganamos el debate, porque las ideas de AMLO no aguantan un contraste, y se desbalanceó (...)

→ ¿No hubo reunión, no hay acuerdo?

Por supuesto que no. Déjame nomás terminar esto, es delicadísimo lo que está haciendo. Llegó al exceso esta semana y eso pues hay que decírselo a la gente, de decir que el que no vote por él está de lado de la corrupción, o sea, ¿no tengo derecho a pensar distinto que él? (...) Aquí no necesitamos gobiernos autoritarios y totalitarios que crean que su verdad es la única verdad en todo el país, es un peligro, y yo sé que no les gusta que use esa palabra pero la uso porque es un peligro para México.

→ Si no hay esta reunión, entonces ¿cómo está construyendo Ricardo Anaya esta posibilidad de aglutinar alrededor de sí una candidatura?

Con los ciudadanos de bien. Casi 70% de la gente no respalda a AMLO.

→ Pero es él el que tiene la mayor preferencia actualmente…

Con 18 años en campaña, es normal. ¿Cuántos tiene en campaña Ricardo? ¿Hace cuánto dijo Ricardo que iba a ser presidente? Hace unos meses, AMLO, 18 años , y aún así, no logra consolidar la mayoría del voto, tiene casi un 70% de gente que no está con él, ¿qué pasa? Que está muy disperso ese 70 %. Entonces, por eso hoy nosotros estamos haciendo un llamado a una segunda vuelta en los hechos (...) Hoy lo que le decimos a los ciudadanos es que respetamos profundamente si tenías otra opción, pero no van a ganar, no desperdicies tu voto, ya nadie más le puede ganar (a AMLO) mas que Ricardo, lo dicen todas las encuestas. (...) La opción es Ricardo Anaya con un gobierno que promete o que ofrece ser un gobierno incluyente, de coalición, no imponer nuestra voluntad, sino escuchar, promover el desarrollo económico, impulsar un fiscal general autónomo y recuperar la paz. (...)

→ Con todo y que Ricardo Anaya hoy es la segunda opción, de acuerdo a las preferencias electorales, muy consolidada ya, existe la desconfianza todavía respecto a los señalamientos que se le han hecho incluso dentro del propio PAN, pero también desde fuera, con este asunto del esquema de lavado de dinero que, según se publicó recientemente, también está siendo investigado en Europa…

Falso, completamente falso. Te toco ese tema, primero lo del PAN yo lo matizaba porque quien ha señalado es quien pactó con el PRI. Senadores que pactaron con el PRI a cambio de la presidencia del Estado...

→ Que no dejan de ser panistas...

Tienen un proceso ya abierto y todos sabemos dónde están parados, entonces yo nada más matizaba eso. Pero, segundo, no hay nada. ¿Tú crees que si hubiera habido la más mínima evidencia no lo hubieran destruido? Pues es lo que estaba tratando de hacer el PRI, quitarlo del segundo lugar. Fue un ataque brutal, sin precedentes, injusto. Es más, el tribunal ya dijo que la PGR estuvo tratando de intervenir en el proceso electoral. Y lo otro, por favor, un WhatsApp que filtró por ahí un periódico de quinta, ése es el PRI. Pero yo te diría algo: Ricardo es el hombre que tiene sus finanzas más publicadas y la verdad es que al PRI ni quien los pele, ya se van, nuestra competencia es con AMLO.

→ Pero el llamado de Ricardo Anaya también va hacia los priistas, ¿verdad?

No al partido, no hacia la cúpula, no hacia el gobierno, no estamos buscando un pacto. Somos un partido de oposición y queremos cambiar al país, hay buenos ciudadanos en todos los partidos, claro, hay liderazgos, claro, de cualquier partido, de cualquier proyecto ciudadano. A los ciudadanos: hacer un alto en el camino y decir: a ver tengo mi voto, ¿qué voy a hacer? ¿Tirarlo a la basura? ¿O voy a elegir entre las dos posiciones que tienen posibilidad? El llamado es a que usen el voto e impulsar un proyecto que respeta la inversión, que respete la libertad, que es incluyente, que es Ricardo Anaya.

En 2017 hubo elección en Coahuila para renovar la gubernatura el Congreso y las alcaldías. Como nunca antes, el PAN tuvo la oportunidad de sacar al PRI de la gubernatura, pero no lo consiguió. Al respecto, el presidente nacional blanquiazul dice "yo creo que ganamos esa elección".

→ AMLO dice que ganó la de 2006, ¿no?

Yo creo que aquí sí estuvo muy burdo lo que pasó con el instituto (estatal electoral), lo que pasó con el PREP, o sea, la verdad que sí, pero bueno, el Tribunal ya decidió…

→ Ya decidió y lo aceptaron…

Somos institucionales.

→ Una pregunta que se hacen panistas y no panistas respecto al grupo que controla en Coahuila el PAN, que es Guillermo Anaya, que es nuevamente candidato. ¿No está cometiendo un error el PAN al ir con las mismas cartas en la mayoría de las candidaturas?

No lo creo, porque ese tipo de señalamientos se acaban cuando vas a la urna, y ve nada más el desempeño que tuvo, o sea, nuestro partido ganó según el PREP, lo ganó después de hacer el conteo rápido. Después ya siempre no, pero fue una elección muy competitiva en donde hubo un crecimiento del PAN enorme para llegar ahí. Fíjate, hoy Coahuila tendría otra historia, si este llamado que hoy estamos haciendo a nivel nacional de reconocer, segunda vuelta y sumar esfuerzos, si los votos que se fueron para las otras opciones se hubieran ido con el candidato opositor que tenía posibilidad de ganar, hoy hubiera alternancia en Coahuila y no una continuidad del gobierno de los Moreira.

Diagnóstico. Asegura Damián Zepeda que han partido de un diagnóstico que les ha permitido interpretar que México se encuentra en un "punto de quiebre" y que "el enojo, la molestia de la ciudadanía, evidentemente va a llevar a un cambio".

