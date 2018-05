Es indispensable la digitalización del país, considera 'El Bronco'

Lunes 7 de may 2018, 5:04pm

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El candidato presidencial sin partido, Jaime Rodríguez Calderón, consideró que la digitalización del país es indispensable para generar empleos, acabar con la inseguridad, combatir la corrupción y evitar la burocracia, todo sólo con el uso de las tecnologías.

Durante una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Tecnologías de la Información (Canieti), consideró que usar las redes cambiará el futuro del país, en los gobiernos se reducirá la burocracia, las finanzas y los créditos bancarios crecerán y la comunicación con los gobernantes sería más fácil y mejor.

Resaltó que está haciendo una campaña cibernética y busca convencer a toda la gente que está indecisa, y como ejemplo puso su campaña para gobernador en Nuevo León, en donde comenzó con cinco por ciento de aceptación y llegó a 52 por ciento al final de la contienda.

Por ello, según Rodríguez Calderón, en esta campaña subirá después del tercer debate hasta en 29 por ciento de la aceptación de la ciudadanía.

El abanderado afirmó que irá por los 60 millones de votos de los indecisos, "yo no voy por los votos de Andrés Manuel López Obrador, ni los de Anaya, voy por esos votos de los que no saben por quién y a la mejor voltean a verme si me comunico con ellos".





Consideró que la digitalización del país es indispensable para generar empleos, acabar con la inseguridad, combatir la corrupción y evitar la burocracia. (EFE)

Etiquetas: El Broncojaime rodriguez calderonelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...