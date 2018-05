AMLO, dispuesto a analizar NAICM con Peña

CIUDAD DE MÉXICO

Al exponer su plan turístico, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que no está cerrada la posibilidad de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), por lo que -adelantó- después de ganar las elecciones va a conformar mesas técnicas y revisar el tema con el presidente Enrique Peña Nieto.

En el Castillo de Chapultepec, en el panel moderado por la ex secretaria de Turismo en el sexenio de Ernesto Zedillo, Silvia Hernández, y ante empresarios del sector que se dieron cita en el Foro Nacional de Turismo, les aseguró que se entenderán muy bien con ellos. Y explicó que el NAICM podría ser concesionado.

"No es cerrarnos de ninguna manera, es buscar lo que más le conviene a México y hablar con los empresarios. Cuando salió Carlos Slim a decir que era un gran negocio, dije: adelante, por qué no lo hace con su dinero y la verdad por qué no se concesiona, yo no tendría ningún problema", aseveró.

Sin embargo, aclaró que su plan de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía reduciría costos de 250 mil millones de pesos que costaría el NAICM en el Lago de Texcoco, a 70 mil millones y se concluiría en 2020.

La inversión pública es de 600 mil millones de pesos, explicó, por lo que se negó a destinar la mitad de la inversión pública solo en una obra, cuando se necesita desarrollo en todo el país.

Incluso, adelantó, que al ganar las elecciones presidenciales tocará la puerta de Los Pinos para hablar con el presidente Enrique Peña Nieto y que de inmediato se conformen los equipos y se analice el tema del NAICM.

