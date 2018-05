Zavala señala las 'peores propuestas' de sus rivales

CIUDAD DE MÉXICO

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala lanzó su top 5 de las peores propuestas de sus adversarios políticos en lo que va de la campaña.

A través de su cuenta de Twitter, Zavala escribió que analizó con detalle cada una de las plataformas y propuestas de todos los candidatos presidenciales y más allá de que muchas de ellas "no son realistas", hay algunas que dijo, "de plano serían muy dañinas para el país".

La número 5, es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque según la candidata se perderían miles de empleos y cientos de miles de millones de pesos de inversión. "La alternativa que propone AMLO ni siquiera la han visitado sus asesores y no es viable técnicamente".

En la posición 4 colocó aun del otro abanderado independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", de mocharle las manos a los criminales, "No sé si misteriosamente regresamos a la edad media, pero este tipo de propuestas no tiene lugar en una sociedad moderna".

En el top 3, puso otra de López Obrador de construir cinco nuevas refinerías, pues cada una de ellas costaría aproximadamente 10 mil millones de dólares, "tiene un impacto ambiental altísimo y será obsoleta en no mucho tiempo (el futuro son las energías renovables)".

En el sitio 2 colocó la propuesta de su ex correligionario, Ricardo Anaya Cortes, de implementar una "renta básica universal", pues no hay presupuesto que alcance para dar un salario mínimo a todos los mexicanos. Detalló que esto costaría 80% del gasto total del gobierno. "Además, no es necesario dar dinero a TODOS los mexicanos y no se pide corresponsabilidad a cambio".

Y en primer lugar, está otra de López Obrador, la de otorgar amnistía a los criminales.

"Sería una falta de respeto a las víctimas, a la Constitución, a las fuerzas armadas y a los mexicanos que se encuentran indefensos ante la delincuencia. A los criminales hay que llevarlos ante la justicia", detalló en seis distintos mensajes a través de Twitter.

En un último mensaje, invitó a sus seguidores a leer su plataforma política que registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE).





