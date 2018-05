AMLO ahora ofrece diálogo

CIUDAD DE MÉXICO.-

TRAS DISPUTA CON ORGANISMO EMPRESARIAL, CANDIDATO DICE ESTAR DISPUESTO A REUNIRSE Y GENERAR ACUERDOS

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Tras dos días de disputa abierta con un importante sector del empresariado del país, el candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, ofreció ayer diálogo a los integrantes de la Iniciativa Privada (IP), aunque con matices y condiciones.

En conferencia de prensa, el aspirante de la izquierda dijo que podría reunirse y generar acuerdos con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), a quien el jueves llamó "minoría rapaz", "siempre y cuando se respete el estado de derecho, se haga el compromiso de que no seguirán medrando al amparo del poder público, se hagan negocios legales y que no se utilizará el tráfico de influencia".

El candidato, que encabeza hasta el momento todas las encuestas, negó tener una diferencia personal con los empresarios de México que generan empleos de manera honrada.

"Con los que son verdaderamente empresarios, que no trafican con el poder, que no se han hecho inmensamente ricos al amparo del poder, no tenemos nosotros ningún problema. Yo estoy en contra de la riqueza mal habida, en contra de la corrupción, no en contra de los empresarios", afirmó.

López Obrador rechazó haberse excedido en su respuesta contra el CMN, que publicó un desplegado acusándolo de injuriar y calumniar a quienes no piensan como él.

"No fue un exceso, es que de vez en cuando hay que hacerles ver que tienen que aprender que no son los dueños de México, que es el pueblo de México el único amo que existe en el país", dijo el candidato de la alianza Morena-PT-PES.

Insistió también en señalar al empresario Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly Clark de México, a quien ha acusado de orquestar una guerra sucia en su contra.

"Claudio X. González viene de la época de Salinas, fue asesor económico de Salinas, es un grupo que se ha beneficiado mucho con la política de pillaje y también los comprendo. Ellos quisieran que continuara este régimen podrido, corrupto, pero ya la gente no quiere que siga lo mismo", expresó.

No obstante, López Obrador se dijo dispuesto a reunirse con el Consejo. "Si me invitan, voy sin ningún problema. Yo siempre digo lo que pienso, no tengo un doble discurso, no soy hipócrita", agregó.

El candidato, que encabeza hasta el momento todas las encuestas, negó tener una diferencia personal con los empresarios de México que generan empleos de manera honrada. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: AMLOelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...