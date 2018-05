Volcán Kilauea obliga a miles evacuar Hawai

NO SE PUEDE DETERMINAR CON EXACTITUD CUÁNTO DURARÍA LA ERUPCIÓN

Casi 1,700 pobladores recibieron la orden de evacuar sus hogares cercanos al volcán Kilauea, cuya erupción lanzó ríos de lava a través de bosques y calles pavimentadas.

Las autoridades no pudieron pronosticar la duración del evento iniciado el jueves y el gobernador de Hawai activó a la Guardia Nacional para ayudar en las evacuaciones y brindar seguridad a unos 770 inmuebles abandonados. En principio no se registraron víctimas.

Funcionarios del condado de Hawai dijeron que se abrió una fisura de la cual brotaron vapor y lava en Leilani Estates, cerca de Pahoa, en la Isla Grande.

La televisión local mostró un chorro de lava que salía de una grieta en una calle. Videos filmados desde un dron mostraron un río de lava serpenteando a través de un bosque.

El poblador Jeremiah Osuna grabó lo que llamó una "cortina de fuego": lava candente entre los árboles.El geofísico Asta Miklius, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo a The Associated Press vía telefónica que no había manera de determinar con exactitud cuánto duraría la erupción. "Uno de los parámetros será si el reservorio de magma empieza a drenarse en respuesta a este evento y eso no ha sucedido aún", dijo. "Hay mucho magma en el sistema. Probablemente no será una erupción de apenas unas horas, pero su duración dependerá de si afecta el reservorio de magma. Es lo que estamos observando con mucho cuidado".

El Servicio Geológico elevó el nivel de alerta al máximo, lo que significa que una erupción peligrosa ha comenzado o es inminente.

Ap

Sufren sismos

Un segundo sismo fuerte, de magnitud 6.9, sacudió el viernes la Isla Grande de Hawai cerca del lugar donde una erupción volcánica ha obligado a los residentes a evacuar sus viviendas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor ocurrió aproximadamente a las 12:33 de la tarde del viernes y su epicentro fue detectado cerca del costado sur del volcán Kilauea.

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico indicó que el terremoto no fue lo suficientemente fuerte como para causar un tsunami. No fue activada ninguna alerta por amenaza de tsunami.

El departamento del transporte del estado anunció por Twitter que no se han reportado daños en carreteras. Después de una semana de temblores y advertencias, una fuerte erupción inició el jueves y continuó el viernes, y hay lava siendo expulsada por tres chimeneas volcánicas.

Con fuerza. El volcán Kilauea continúa en erupción después de que se activara antier jueves.

Peligro. Residentes de Leilani Estates relataron que de las grietas salieron fuentes de lava de hasta 45 metros de altura.

Afectados. Las autoridades habilitaron un centro comunitario como albergue para las personas evacuadas.

