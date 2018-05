Opinaremos aunque AMLO se enoje: CCE

Sábado 5 de may 2018, 4:12am

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, respondió al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que ellos no roban y seguirán opinando sobre las iniciativas de todos los aspirantes, aunque a él no le guste: "No nos vamos a callar", aseveró.

En el mismo tenor de respaldo a los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios que fueron señalados por el tabasqueño de ser una minoría rapaz, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, pidió a López Obrador no maltratar a los empresarios con sus acusaciones y evitar la polarización en las campañas. "Ni somos rapaces, ni somos rateros, sino gente honesta que busca trabajar", dijo previamente Castañón al salir de un encuentro de empresarios con el candidato Jaime Rodríguez, "El Bronco".

Afirmó que quienes se dedican a actividades ilícitas "deben ser sancionados por la misma ley, no por un discurso electoral". "Nos hemos defendido de agravios que nos parecen discriminatorios, eso no nos va a callar de lo que queremos para México, porque tenemos una responsabilidad con nuestros trabajadores y el país".

