NatGeo no estrenará nueva serie sobre PRI

Tras la información falsa sobre el estreno en National Geographic de la serie Populismo en América Latina, que supuestamente incluía un capítulo sobre el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador junto a otros expresidentes de izquierda de la región, comenzó a circular una nueva cadena en redes sociales que ahora anuncia la transmisión de otra serie, esta vez sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según la cadena, la serie, titulada México: un gran país, mal gobernado, contaría la historia del PRI desde su conformación hasta el mandato del actual presidente, Enrique Peña Nieto, pasando por los sexenios de Luis Echeverría (1970-1976), José López Portillo (1976-1982), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en siete capítulos que se emitirían del 7 al 13 de mayo en el canal de paga National Geographic.

Pero esta cadena también es falsa.

En el portal de NatGeo se puede ver la programación para esas fechas, que incluye programas como Nuestro Planeta y Genius o MayDay: Catástrofes Aéreas. No hay ningún anuncio sobre el supuesto documental acerca del PRI.

La cadena surge en respuesta a la información falsa que se difundió sobre la transmisión en NatGeo de la serie el Populismo en América Latina con un capítulo sobre López Obrador.

⇒ El 23 de abril, dos camiones circularon en la Ciudad de México con publicidad de la serie Populismo en América Latina. En el cartel del camión se veía a López Obrador junto a los expresidentes de la región Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Hugo Chávez, de Venezuela; y Juan Domingo Perón, de Argentina, generando expectativa ante el lanzamiento de la serie, sin especificar dónde ni cuándo sería emitida. Los camiones fueron sancionados y retirados de circulación por no contar con los permisos para portar el anuncio.

⇒ Con ellos, se difundió el rumor de que el canal de paga National Geographic transmitiría la serie el 30 de abril, en la que se dedicaba un capítulo a López Obrador. Sin embargo, la empresa compartió un comunicado en el que se deslindó de dicha producción: "National Geographic aclara que no emitirá 'El Populismo en América Latina', toda información diferente a ésta es errónea". Además, la cadena confirmó que no está en negociaciones con ninguna empresa productora para transmitir un documental de este tipo ni a corto ni a largo plazo. De igual forma, directivos de Claro Video y Cinépolis confirmaron que no tienen ningún convenio para transmitir dicha serie.

⇒ La productora La División, creada en enero de 2017, se atribuyó la elaboración de Populismo en América Latina. No existen registros de la filmación en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) para proteger la explotación comercial de la obra.

⇒ En otra cadena de información falsa compartida en los últimos días, se aseguró que la serie titulada Consecuencias: América Latina al descubierto, del periodista peruano Álvaro Vargas Llosa y transmitida por National Geographic, era la serie que incluía un capítulo de López Obrador, pero ésta se realizó en 2008.

⇒ La serie que se difundió en la cadena falsa consta de cuatro capítulos que narran la historia de la región, abarcando temas como indigenismo, dictadura, populismo e imperialismo. Pero esta serie no tiene nada que ver con la que se anunció sobre López Obrador.

La serie que originó todo

Esto es lo que ha ocurrido con el tema hasta llegar a la nueva información falsa que circula en redes sociales sobre una serie del PRI: