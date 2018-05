Descarta Anaya una coalición en el Congreso con el PRI

Miércoles 2 de may 2018, 5:07pm

CIUDAD DE MÉXICO.-

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, sostuvo que de ganar la Presidencia no ve que haya una coalición con el PRI en el Congreso, porque ellos se rigen por el sistema parlamentario.

La aspiración, dijo, es lograr la mayoría con los partidos del PAN, PRD y MC, por ser con quienes va en coalición, pero de no lograrse, se debe construir la mayoría con otras fuerzas políticas a través de una negociación.

"Yo no veo, lo tengo que decir francamente, una coalición con ese partido (PRI). Pero cómo funciona esto en todo el mundo, se abre una negociación en todo el mundo y se buscan un programa que beneficie a la gente, se dialoga con todos, y se construye una mayoría estable. Yo espero que logremos la mayoría con los tres partidos de la coalición", expresó.

En el marco de la 59 semana nacional de Radio y Televisión, Anaya Cortés rechazó que exista o se vaya dar una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, para vencer a su opositor de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ya que ese "no es el camino" y porque no cree en los acuerdo cupulares ni en los pactos de impunidad.

"La gente no quiere que siga gobernado quien está en el gobierno (federal). Hemos hecho un llamado al voto útil, por supuesto que sí, el llamado es a la gente, los acuerdos cupulares no funcionan, porque además, no hay políticos dueños de votos, ni los candidatos, ni los dirigentes, ni los Presidentes le pueden decir a la gente por quién votar, esa decisión la toma cada persona", añadió.

A pregunta de los asistentes de la CIRT, sobre la Ley de Seguridad Interior, el abanderado presidencial del PAN, apuntó que está dispuesto a reformarla, pues considera que el apoyo del Ejército y la Marina, "no es sostenible en el largo plazo", pues se requiere recuperar las fuerzas de fuerzas civiles.

Sobre aumentar el IVA a alimentos y medicinas, anotó que se debe analizar, porque no se puede dar un alza de manera agresiva y sin pensar que los más afectados no son quienes tienen altos ingresos, sino los que tienen bajos.

En cuanto a un Consejo Fiscal, expresó que se encuentra a favor para que haya discusiones muchísimo más informadas sobre las consecuencias que tiene modificar una tasa o impuesto a la económica del país; así como, a un reajuste al gasto público.

El panista también asentó que es mejor que se den más debates a que se trasmitan más spots.





