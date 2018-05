Empujan frente 'antiAMLO'

Miércoles 2 de may 2018, 7:34am

Después de que el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya Cortés, manifestara que estaría dispuesto a ir con quien sea con tal de ganar la elección presidencial, líderes de opinión y empresarios han tenido acercamientos con los candidatos José Antonio Meade y Margarita Zavala para sumar apoyos a favor del panista.

Ayer, Javier Lozano, vocero de la campaña del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, señaló las propuestas hechas como “sugerencias” para crear una candidatura única.

"No es que haya un planteamiento formal, sino que simplemente en este contagio, que se da a partir de la imprudencia de Anaya, algunos sugieren como una buena idea, muy simplista, lo que creen sería la gran solución para que no llegue López Obrador", dijo.

Lozano no se mostró a favor del voto útil, al considerar que “No se le puede dar voto útil a un inútil, me refiero concretamente a Ricardo Anaya. A quién se le ocurre hacer un llamado para hacer una suma con el PRI cuando se la pasa todos los días atacando al PRI y al propio Presidente de la República de que lo quiere meter a la cárcel."

Por su parte, el propio José Antonio Meade rechazó presiones para declinar.

La independiente Margarita Zavala dijo que no ha recibido presiones de la IP para declinar, pero sí de ciudadanos.

"Presiones he recibido desde hace muchos años. Las presiones son de ciudadanos comunes y corrientes, independientemente de si son o no empresarios, que también están en uso de su derecho de libertad de expresión", admitió.

"Honestamente y con toda objetividad, él (Ricardo Anaya) está en su papel, sólo que a mí no me lo ha pedido y los destinatarios no deben ser los candidatos, sino los ciudadanos".

Fuentes cercanas al equipo de la ex primera dama admitieron al diario Reforma que representantes de los empresarios Claudio X. González, Eduardo Tricio, Fernando Senderos y Alejandro Ramírez han manifestado la necesidad de evitar el triunfo de López Obrador.

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, acusó que Ricardo Anaya tiene un plan para que un grupo de cinco empresarios convenzan al presidente Enrique Peña Nieto de que lo apoye en la contienda electoral y José Antonio Meade decline para lograr una candidatura única.

De gira en Veracruz, AMLO declaró que hace un mes el panista se reunió con empresarios para acordar un plan con la finalidad de ganar las elecciones del 1 de julio.

Según López Obrador, los que encabezan esa negociación son: el empresario minero, Alberto Baillères; Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México; Eduardo Tricio, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala; Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly Clark de México, y Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis.

López Obrador lanzó un mensaje a la IP para aclarar que de llegar a la presidencia, los tratará con respeto y que no perseguirá a nadie.

Por su parte, Alejandro Ramírez, director de Cinépolis, reaccionó tras ser informado que incluso el tabasqueño lo inmiscuía en las presiones en su contra.

"¿Me mencionó a mí? Ah, caray, es lo primero que escucho al respecto", señaló. Aseguró que no se ha reunido con el panista más allá de los foros colectivos donde han estado todos los candidatos.





Fuentes cercanas a Zavala admiten que representantes de empresarios han externado preocupaciones. (ARCHIVO)

