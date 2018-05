'Empresarios no me han presionado para declinar, ciudadanos sí'

Martes 1 de may 2018, 11:57am

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, aseguró que no ha recibido presiones de empresarios para declinar y conformar un frente anti Andrés Manuel López Obrador en esta contienda.

En conferencia de prensa, Zavala dijo que sí ha recibido presiones de los ciudadanos en la calle, quienes hacen uso de su libertad de expresión, aunque a veces opinan cosas que no tienen ningún sentido.

La verdad para que decline, no. Las presiones son de ciudadanos comunes y corrientes, independientemente de si son o no empresarios, y también están en uso de su derecho de libertad de expresión y de opinar, a veces opinan algo que no tiene ningún sentido, a veces muy bien".— Margarita Zavala, candidata presidencial

"La verdad para que decline, no. Las presiones son de ciudadanos comunes y corrientes, independientemente de si son o no empresarios, y también están en uso de su derecho de libertad de expresión y de opinar, a veces opinan algo que no tiene ningún sentido, a veces muy bien.

"Yo escucho como he escuchado siempre y la política es eso, la gente da su opinión y más cuando tiene enfrente una decisión de país en la que ahí sí, no sólo es un asunto de quienes estamos buscando la candidatura a la Presidencia, es también de los ciudadanos y de los empresarios, del que no es empresario, del ama de casa", detalló.

Además, reveló que el abanderado del Frente Ciudadano por México, Ricardo Anaya, no le ha pedido una declinación de manera directa para que se sume a su proyecto.

"Honestamente y con toda objetividad, él (Ricardo Anaya) está en su papel, sólo que a mí no me lo ha pedido y los destinatarios no deben ser los candidatos, sino los ciudadanos".

Sobre los ciudadanos que la han presionado dijo que le dan su opinión y ella las recibe como tal, pero rechazó que le tenga miedo a ese tipo de expresiones.

"Yo voy en la calle y me van diciendo lo que piensan, normalmente me echan porras, por supuesto, pero quién me da su opinión yo la recibo como tal, si en política te van a dar miedo las presiones, ya estuvo bueno, no.

"Doy mi opinión y digo que es momento de hacer contrastes y propuestas, es decisión de los ciudadanos, nunca he pedido voto útil, sé que existe, pero nunca he pedido un voto útil siempre ha sido de conciencia, así fui formada, que hacer lo correcto no significa hacer lo que hace la mayoría", declaró.

En esta conferencia presentó a la ex presidenta del Congreso de Oaxaca, la panista Eufrosina Cruz, quien se encargará de delinear su proyecto de desarrollo social en el que busca que México sea un país de clases medias.

En este contexto, mencionó que se debe aumentar el salario mínimo hasta los 100 pesos y dijo que de eliminar el financiamiento de los partidos se podrían aumentar el número de becas para jóvenes de entre 800 y mil 200 pesos.





Zavala dijo que sí ha recibido presiones de los ciudadanos en la calle, quienes hacen uso de su libertad de expresión, aunque a veces opinan cosas que no tienen ningún sentido. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones 2018margarita zavala

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...