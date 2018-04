Zavala pide apoyo para vencer a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-

La candidata independiente a la presidencia Margarita Zavala aseguró que a pesar de que sus adversarios de Por México al Frente, Ricardo Anaya, y del PRI, José Antonio Meade, ya han aparecido en más de 6 millones de spots, no han podido alcanzar al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Por eso, recordó que ella es la única que le ha ganado a López Obrador en las encuestas, por eso llamó "a quienes crean que Andrés Manuel López Obrador no es el camino correcto", que la vean como una alternativa.

"Ni con 6 millones de anuncios han podido ganarle, por eso es que yo les pido que apoyen esta alternativa. A todos los que crean que no es el camino correcto, el de López Obrador, les pido que apoyen esta alternativa que tiene alma, que tiene convicción y que la apoyen políticamente y también con sus recursos", describió la candidata.

En una plática que tuvo con simpatizantes a través de una transmisión en vivo, Margarita Zavala dijo que ella disfruta mucho estar en la política, y advirtió que esa profesión no es para que les agradezcan, ni para enriquecerse, pero alertó de cuando llegan los demagogos y los populistas.

"Si llega un populista y un demagogo, aunque le duela, decide cosas puede hacer mucho mal, y ese es el problema de la política cuando no nos fijamos a quiénes escogen, cuando no volteamos a ver a los políticos antes de una elección, sino dejamos pasar las cosas hasta que sean unas semanas antes", describió.

Aseguró que en su gabinete habrá gente honesta y que no va "por un hueso", a diferencia de López Obrador.

"Yo les pido que premien eso, que no les dé igual, estarán los mejores en mi gabinete y no basta ser honestos, sino de que te acompañes de gente honesta. Yo veo a Andrés Manuel que pone a Alfonso Durazo que tiene que andar explicando unos bienes por ahí y yo tengo a Alejandro Hope, que no tiene partido, y es un profesional de la seguridad. La diferencia, en mi caso, es que no hay ninguno que vaya por hueso, sino que van a servir al país", dijo Zavala Gómez.

Otro usuario le preguntó por el papel que tendrá su marido, el ex presidente Felipe Calderón, a lo que respondió que solamente ella será la responsable de tomar decisiones.





