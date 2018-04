SCJN busca rechazar preliberación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para cerrar la puerta a los sentenciados por el delito de secuestro que busquen obtener beneficios preliberacionales. Durante la sesión del próximo miércoles, la Primera Sala de la Corte discutirá la propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la que prevé negar el amparo a un hombre sentenciado a 16 años de prisión por secuestro que solicitó la sustitución de la pena privativa de la libertad. El hombre alegó que al no permitirle obtener la libertad anticipada se le violentaron sus derechos humanos y tachó de inconstitucional el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar el delito en Materia de Secuestro que prevé que los sentenciados por este delito no pueden acceder al beneficio de la remisión de la pena. El proyecto del ministro considera que esta limitante no vulnera el principio de igualdad.

