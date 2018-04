Insiste en su postura frente a Irán

Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca a la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, con quien dialogó sobre comercio y el programa nuclear de Irán, pero sin llegar a acuerdos concretos. Al término del encuentro, ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que Trump garantizó que los iraníes "no van a estar haciendo armas nucleares", aunque se negó a mencionar si usará o no la fuerza militar contra ese país.

El mandatario consideró necesario asegurarse de que Teherán "no se acerque incluso a una arma nuclear" y responda por la proliferación de armas en el Medio Oriente, en particular misiles, a fin de evitar que ocupe los vacíos dejados por el Estado Islámico en Siria e Irak. Merkel, por su parte, aseveró que el acuerdo vigente no es perfecto ni resuelve los problemas con respecto a Irán, pero lo justificó al indicar que es una base para que Francia, Alemania, Reino Unido y EU "podamos construir una estructura", un nuevo acuerdo.

Ap

Fallan. La canciller alemana tampoco pareció haber tenido éxito, al igual que el mandatario francés Emanuel Macron.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...