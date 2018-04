Rechazan incremento de delitos en Coahuila

EL SIGLO DE TORREÓN

Aun cuando la información difundida por el Semáforo Delictivo Nacional se basa en cifras de delitos oficiales del estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado (FGE), rechazó que exista un incremento de delitos, al señalar que la información no concuerda con la propia.

El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, negó que exista un incremento de delitos, al asegurar que se han realizado acciones que han disminuido la incidencia en todos los rubros.

Explicó que en relación al incremento de los delitos de violencia familiar, robo de vehículos, la fiscalía no reportó incremento.

"Con nuestros propios números no, con la violencia familiar, es algo similar a los delitos de narcomenudeo porque la mayoría de las denuncias es con detenido presente y se judicializan", dijo.

Aseguró que las detenciones de ambos casos, reflejan eficiencia de las autoridades.

Gerardo Márquez dijo desconocer cómo funciona la evaluadora del Semáforo Nacional Delictivo, al señalar que en algunos estados no concuerda con la información señalada.

"No he alcanzado todavía a analizar la fórmula que ellos utilizan porque a simple vista general de los 32 estados vemos que Tamaulipas y Guerrero se encuentran en lugares adecuados, entonces no encontramos cuál es la forma de medición y cuáles son los períodos", indicó.

Cada mes el Semáforo Nacional Delictivo publica los resultados en base a 11 indicadores de inseguridad. La evaluación del incremento o disminución, se realiza en base a cifras que el mismo estado presenta y en base a su propia media.

Esta evaluadora, se basa en cifras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), arroja cada mes, mismo que es alimentado por las fiscalías generales de los estados con cifras oficiales de la incidencia delictiva.

En días pasados el Semáforo Delictivo Nacional informó que en comparación del mes de febrero, en Coahuila incrementó el número de casos en 2 indicadores más de inseguridad, lo cual sumó 6 de los 11 indicadores en el mes de marzo.

El incremento de los 6 indicadores en Coahuila superó el registro de delitos comparados con los registrados en mes de febrero, al mismo tiempo que superó su propia media establecida en cada uno de estos indicadores, por lo que figuraron con números rojos.

EL SIGLO DE TORREÓN

Datos. En relación al incremento de los delitos de violencia familiar, robo de vehículos, la fiscalía no reportó incremento.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...