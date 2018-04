'Guerra sucia no les va a funcionar'

LóPEZ OBRADOR ASEGURó QUE REGRESARá A LA LAGUNA COMO PRESIDENTE DE LA REPúBLICA

Los spots que comenzaron a circular a través de redes sociales en donde comparan a Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la presidencia de la república, con el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "es una campaña orquestada por el PRI y el PAN que no va a funcionar", dijo el líder de la coalición "Juntos Haremos Historia" en su visita de ayer.

Este tipo de comparaciones ya se habían hecho en 2006 a través de una intensa campaña lanzada a través de televisión principalmente, cuando Andrés Manuel encabezaba las preferencias electorales y a la cual se le atribuye la disminución de varios puntos porcentuales para Obrador, en aquella elección.

"Se pusieron de acuerdo para hacer esa campaña en contra de nosotros, es una guerra sucia, pero yo creo que no les va a funcionar, van a tener que cambiar de estrategia porque entre más me golpean más digno me siento y más crecemos".

López Obrador dijo que la contracampaña que pidió hacer a la ciudadanía para que "la guerra sucia" no dé resultado ya hizo eco en ciudadanos como el astronauta mexicano, Rodolfo Neri, el cual se manifestó ayer en contra de dicha estrategia propagandística.

"Hoy por ejemplo un científico mexicano, Neri Vela el único astronauta mexicano, científico, doctor en ingeniería, se manifestó a favor de mi candidatura y habló también de la inmoralidad de la guerra sucia, estamos hablando de un hombre que tiene mucho prestigio en el medio científico y que también es un buen ciudadano, estoy seguro que así como él se van a manifestar muchos otros ciudadanos porque ya falta muy poco, faltan dos meses y vamos a triunfar, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer".

Durante el mitin que inició a las 4:30 en la plaza mayor y que duró poco más de una hora, Andrés Manuel prometió regresar a esa explanada como presidente este mismo año, para presentar el Plan de Desarrollo de la Laguna que consiste en "fijar precios de garantía para los productos del campo, vamos a apoyar la agricultura, ganadería, producción lechera, que sea un programa integral que incluya lo productivo, pero que también que se apoye a los jóvenes con estudio".

Andrés Manuel fue recibido al unísono de ¡Presidente! ¡Presidente! Por más de 5 mil personas, según cifras oficiales, quienes permanecieron en el lugar a pesar de los inclementes rayos del sol.

El templete estaba rodeado por pancartas con leyendas como "Las secciones mineras del estado de Coahuila respaldamos 100 por ciento el proyecto de nación"; "Soy maestra y estoy con AMLO" "AMLO el norte contigo", "Los agrónomos ex-a Narro con AMLO", entre otras.

Mujeres que estaban en primera fila gritaban constantemente: "No te dejes en los debates" "No le contestes a Anaya".

Una vez que tomó la palabra, no varió mucho su discurso con respecto a otras ocasiones, pues se centró en dar a conocer sus propuestas de campaña entre las que se encuentran: la revocación de mandato, a través de una consulta popular que se hará cada dos años; el combate a la corrupción "Me canso ganso, por eso están tan nerviosos, porque van a dejar de robar" dijo. Además se comprometió a que no habrá más gasolinazos ni aumento de impuestos y prometió becas para todos los estudiantes de preparatoria, así como el aumento de la pensión a las personas adultas mayores.

También mencionó la reducción de los sueldos de los altos funcionarios, empezando por el del presidente la cual será la mitad de lo que hoy gana el jefe del Estado Mexicano, Enrique Peña.

López Obrador reiteró a las y los laguneros "no voy a traicionar al pueblo" por lo que fue ovacionado.

El candidato a la presidencia de la república por tercera ocasión, estuvo acompañado en el escenario por Armando Guadiana, aspirante a la senaduría por Morena, quien criticó la reciente visita de José Antonio Meade, abanderado del PRI, en Coahuila

"Dijo Meade que el país entero tenía mucho que aprender a los gobiernos de Coahuila, una vergüenza", pues recordó el aumento de la deuda pública durante los sexenios moreiristas y la crisis de medicamentos e insumos de los hospitales generales, así como eventos violentos que pusieron en la mira al estado a nivel internacional: la Matanza de Allende y el Penal de Piedras Negras.

Además de Guadiana, otros oradores fueron José Ángel Pérez y María del Rosario Pérez, candidatos a la diputación federal por los distritos 06 y 05, respectivamente y en el templete también estuvo Ricardo Monreal uno de sus coordinadores de su campaña.

Plan. AMLO dijo que presentará un Plan de Desarrollo para La Laguna cuando sea presidente.

