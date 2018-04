Kim parte a la frontera con el Sur para reunirse con Moon Jae-in

GOYANG, COREA DEL SUR.-

El líder norcoreano, Kim Jong-un, partió hoy hacia la frontera desmitilarizada con el Sur para reunirse con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y mantener una "conversación sincera" con este, informó la agencia estatal de noticias del Norte, KCNA.

Tras la llegada de su convoy oficial a la demarcación militarizada entre ambos países, Kim tiene previsto cruzar a pie esta línea a las 9:30 hora surcoreana (0:30 GMT) y ser recibido por el presidente del Sur, según la agenda del encuentro anunciada por el Ejecutivo de Seúl.

Kim "mantendrá una discusión sincera con Moon Jae-in sobre todos los temas relacionados con la mejora de las relaciones intercoreanas y para lograr la paz, la prosperidad y la reunificación de la península coreana", según recoge la KCNA.

La agencia estatal norcoreana, que no ha informado en detalle sobre este encuentro, no hace ninguna mención a la posible desnuclearización del Norte, que se espera que sea uno de los asuntos centrales de las discusiones en la cumbre, la primera entre mandatarios de ambos países en once años.

Por su parte Moon Jae-in fue despedido con una ceremonia oficial en torno a las 8:00 hora local surcoreana (23:00 GMT del jueves) en la Casa Azul (palacio presidencial), situada en el corazón de Seúl, desde donde su convoy partió hacia al campamento militar fronterizo donde se celebrará la cumbre, situado a unos 45 kilómetros al norte de la capital.

