Meade afirma que no declinará

José Antonio Meade advirtió que él no declina en su aspiración de llegar a la Presidencia de la República.

El candidato de la coalición Todos por México respondió a Andrés Manuel López Obrador, quien recién expresó que Meade podría declinar en favor de Ricardo Anaya.

"Yo creo que Andrés Manuel está distrayendo la atención sobre lo que no ha podido explicar.

"Meade no declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración, a lo que estoy seguro será realidad el 1 de julio, que es que habré de ganar la elección", aseveró. El abanderado tricolor apostó que en dos meses más va a lograr lo que Andrés Manuel ha buscado durante 18 años: ganar la Presidencia.

"Yo reitero lo que hemos dicho desde el principio: 'Nosotros estamos en esta campaña para ganar. No nos interesa cuál sea la final, no nos interesa cuál sea la trayectoria, lo único que le interesa a esta campaña es, el 1 de julio, tener la voluntad de la mayoría de los mexicanos y ganar la elección", exclamó el ex secretario de Hacienda. Meade Kuribreña estuvo ayer en los municipios de Ramos Arizpe y Monclova, Coahuila.

Notimex

Su versión Negó que exista: Negó que exista: ⇒ Guerra sucia contra López Obrador como lo denunció. La guerra sucia, dijo, es cuando hay datos anónimos y falsos. ⇒ 'Cuando son datos ciertos, pues la guerra sucia es no asumirlo'.

Visita. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, realizó gira por Monclova.

