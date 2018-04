Ahora 'El Bronco' dice sí a la pena de muerte

En su trayecto de Querétaro a Celaya, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" atendió llamadas telefónicas de sus simpatizantes y en una de ellas se manifestó en favor de la pena de muerte para violadores y asesinos.

"¿Usted aplicará la pena de muerte a todos esos que son violadores, que matan y roban cosas grandes?", le preguntó una mujer vía telefónica.

"Claro, claro que sí", le respondió el aspirante presidencial en un video que subió a sus redes sociales.

"¿Cree que con eso disminuiría la violencia?", le regresó su interlocutora, a lo que él dijo: "Claro, porque al delincuente le daría miedo".

El pasado domingo, en el primer debate presidencial, el gobernador de Nuevo León con licencia propuso "mocharles las manos" a los servidores públicos corruptos.

Luego, en la fábrica de cajeta La Reyna, "El Bronco" matizó su dicho al señalar que de llegar a la Presidencia no aplicaría la pena de muerte.

"Fue una jovencita que me habló de Veracruz, que si yo estaría de acuerdo, le dije que sí, no quiere decir que la aplicaré. Es algo que es duro, pero con tantas muertes que hoy tenemos en México y la autoridad ha sido rebasada, necesitamos hacer que el delincuente tenga miedo, si no siempre vamos a estar ahí pichicateando esas cosas y la sociedad nos exige dureza".

Antes, frente a estudiantes, Rodríguez Calderón recibió críticas por su propuesta de mochar las manos de los funcionarios corruptos.

Notimex

