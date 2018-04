'Bronco', a favor de la pena de muerte

CELAYA, GTO.-

En su trayecto de Querétaro a Celaya, Guanajuato, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", atendió llamadas de sus simpatizantes y en una de ellas se manifestó en favor de la pena de muerte para violadores y asesinos.

-¿Usted aplicará la pena de muerte a todos esos que son violadores, que matan y roban cosas grandes? -le preguntó una mujer.

- Claro, claro que sí, -le respondió el aspirante presidencial.

-¿Cree que con eso disminuiría la violencia?

- Claro, porque al delincuente le daría miedo, -dijo "El Bronco".

El aspirante ha respondido más de mil llamadas de ciudadanos que le expresan su apoyo su candidatura y a que le corte las manos a los servidores públicos corruptos.

"Me da mucho gusto que se den el tiempo de hacerme una llamada y platicar conmigo un rato. He recibido muchas y aunque no puedo contestar todas, siempre los leo y sé que cuento con su apoyo para lograr ese #MéxicoBronco que todos queremos", escribió en su cuenta de Twitter.





El candidato manifestó en favor de la pena de muerte para violadores y asesinos. (ARCHIVO)

