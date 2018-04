Subimos a 50% de intención de voto tras debate: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que después del debate subió unos puntos y ahora está a más de 50% de la intención del voto y -sostuvo- no hay techo para llegar hasta 70 puntos porcentuales.

En un mitin en el centro de esta localidad dijo que aunque quisieron golpearlo y ponerlo en ridículo, lidió con todos los señalamientos, pues aseveró que tiene un escudo que es su autoridad moral.

Acusó a Ricardo Anaya, candidato por la coalición PAN-PRD-MC, de haber comprado espacios en redes sociales antes del debate pero en las que decía que ya había ganado el encuentro.

"La verdad es que ganamos el debate y ganamos unos puntos más en intención del voto. Teníamos 48 puntos y ahora rebasamos ya los 50 puntos después del debate. No hay techo, debemos de estar más de 50%, pero podemos llegar hasta el 70%, no hay techo, no estoy exagerando", expresó.

Acusó a la mafia del poder de que se van a juntar en una sola candidatura de facto como lo hicieron en 2006 y 2012, "para abril o para mayo".

"Que se junten todos, pero les vamos a ganar la presidencia de la República", afirmó.

Por tanto, pidió a sus simpatizantes prepararse para enfrentarlos a todos juntos, no confiarse y también intensificar la organización para llamar a votar y cuidar las casillas el día de la elección.

En entrevista a medios, indicó se contuvo ante sus adversarios y no cayó en provocaciones. Además bromeó que no perdió la cartera porque no se acercó mucho a los demás candidatos.





López Obrador aseguró que él ganó el debate de anoche. (EL UNIVERSAL)

