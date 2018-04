Estas fueron las propuestas de los candidatos durante debate

CIUDAD DE MÉXICO.-

Los cinco candidatos a la Presidencia plantearon este domingo sus propuestas sobre tres rubros Seguridad Pública y Violencia, Combate a la Corrupción e Impunidad, Democracia y Pluralismo.

Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, planteó convocar a un diálogo con expertos contra la violencia en el que participe el papa Francisco. Ricardo Anaya, de Por México al Frente, planteó que el Presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción, así como cárcel y muerte civil para los políticos corruptos. José Antonio Meade, de Todos Por México, propuso acabar con el fuero constitucional y establecer la declaración patrimonial 7de7. La independiente Margarita Zavala planteó cárcel especial criminales y los políticos corruptos y rendir cuentas con transparencia y honestidad. Mientras que "El Bronco" propuso cortar la mano a quienes cometan actos de corrupción y quitar los recursos públicos a los partidos políticos.

Ricardo Anaya Cortés:

-Revocación de mandato.

-Nombrar un fiscal general autónomo e independiente, para que la ciudadanía decida si el Presidente sigue o no en el cargo.

-Prensa libre.

-Erradicar la violencia contra las mujeres.

-Modificar el artículo 108 constitucional, para que el Presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción.

-Eliminar el uso de efectivo en transacciones públicas y, con ello, evitar la opacidad en los recursos.

-Cárcel y muerte civil a funcionarios corruptos, con el fin de que no puedan asumir ningún cargo público.

-Prevención en seguridad con impulso a la educación, el deporte y la cultura.

-Cambio de estrategia en seguridad que permita el desmantelamiento de los grupos criminales.

-Duplicar el número de los elementos de la Policía Federal, debido a que son pocos para cada entidad.

-Salario igual entre hombres y mujeres; que se pague por el mismo trabajo a ambos géneros.

Andrés Manuel López Obrador

- Atender las causas que originaron el tema de la inseguridad y violencia, la corrupción y la impunidad, sobre todo hay que combatir la pobreza, por el bien de todos, primero los pobres.

- Limpiar todos los niveles de gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras y terminar con todos los privilegios que existen en la administración pública de los tres niveles y para los altos funcionarios.

- Un fiscal independiente, nombrado por el Congreso de la Unión, pero sí a propuesta del Presidente de la República, con la presentación de una terna de gente honorable.

- Al iniciar su mandato, enviará una iniciativa para que se permita la revisión y revocación del mandato cada dos años. El pueblo pone y el pueblo quita.

- Un gobierno que represente a pobres y a ricos, donde la administración pública dejará de estar al servicio de una minoría rapaz.

-No es mi fuerte la venganza, lo que quiero es un Estado de derecho y que haya justicia en el país.

-Vamos a convocar a un acuerdo para poner por delante la honestidad como forma de vida y de gobierno para desterrar la corrupción.

-Buscamos que no haya más compra de votos, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraudes electorales en los comicios en el país.

-Vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública de México, lo vamos a lograr de manera pacífica, sin violencia, para bien de todos los mexicanos.

José Antonio Meade Kuribreña

- En los primeros 100 días de gobierno lograr un Código Penal Único para castigar igual en todo el país delitos como: robo, extorsión, feminicidio, homicidio, secuestro y trata de personas, entre otros.

-Crear una Agencia de Investigación Especializada en los delitos más recurrentes en el país.

-Cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado para garantizar el ejercicio judicial.

-Elaborar una estrategia contra la inseguridad.

-Impulsar la prevención como instrumento para frenar los altos índices de criminalidad.

-Utilizar la disuasión.

-Fortalecer el combate a la impunidad.

-Actualizar la Ley de Seguridad Interior.

-Dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas.

-Una ley que contenga un espacio de diálogo entre los servidores públicos y la ciudadanía.

-Combate frontal a la corrupción.

-Acabar con el fuero constitucional que tienen los presidentes de la República.

-Ministerios Públicos autónomos y de consigna.

-Declaración 7de7 obligatoria para todos los funcionarios públicos.

-Que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional Electoral (INE) formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

-Contratos gubernamentales abiertos.

Margarita Zavala Gómez del Campo

-Crear una cárcel especial en la que estén los integrantes del crimen organizado y los políticos corruptos, y que compartan celdas porque nos han hecho mucho daño en el país y seguramente muchos estarán interesados en reclutar ahí a sus candidatos.

- Constituir un observatorio ciudadano que revise cada promesa, que garantice que todas sus propuestas tienen sustento y que no le están mintiendo a los ciudadanos.

- Rendir cuentas con transparencia y honestidad.

- Ponerle fin a la impunidad y ser implacable con los corruptos.

- Un gobierno honesto que no le dé vergüenza a los mexicanos.

- Generar condiciones para que los jóvenes puedan ganar de 3 mil a 300 mil pesos de acuerdo con lo que su talento les dé.

- Defenderá y acompañará a las mujeres que les pagan salarios menores, a quienes despiden por estar embarazadas, a quienes discriminan y no permiten que sus hijos entren a la escuela porque tienen una discapacidad y a las indígenas que no les permiten trabajar por su origen.

- Pensar en los grupos vulnerables como indígenas, migrantes y mujeres.

- Propuso poner en marcha "el mejor proyecto en favor de las mujeres".

- Defender a los mexicanos y enfrentar, de forma frontal, a los criminales y no habrá amnistía.

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco"

- Mocharle la mano a los servidores públicos que roben al erario, mediante una iniciativa al Congreso, para ver si los diputados se atreven a aprobarla.

- Quitar el financiamiento público a todos los partidos políticos, con el objetivo de evitar el mal uso de los recursos públicos.

- Abrir preparatorias donde los maestros sean militares para combatir la inseguridad.

- Crear un FBI (Buró Federal de Investigación) que dependa del Presidente de la República para combatir a los criminales.

- Crear una Policía Cibernética para no sólo enfrentar a la delincuencia con pistolas, sino con tecnología.

- Renunciar a la Presidencia de la República, si no cumple con sus promesas de campaña.

- Terminar con el asistencialismo, con el fin de erradicar la pobreza, al considerar que esta práctica genera más pobres y al quitarla se puede avanzar en esa materia.

- Se pronunció en favor de la segunda vuelta electoral para tener gobernabilidad, pues señaló que ningún candidato logrará obtener 15 millones de votos.

- Nombramiento de un fiscal general autónomo, propuesto por la sociedad civil, como ocurrió en Nuevo León.

- Propuso destinar 12 mil millones de pesos (de las prerrogativas que les quitará a los partidos políticos) para los pueblos indígenas.

- Revocación de mandato como un mecanismo de castigo a los gobernantes que no hagan bien su trabajo, o no cumplan con sus propuestas de campaña.





Ayer se celebró el primer debate presidencial entre los cinco candidatos a relevar a Enrique Peña Nieto. (ARCHIVO)

