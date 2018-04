No quiero ser fantoche, pero gané el debate: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que sin ser fantoche o presumido, ganó el primer debate presidencial.

"No sé ustedes, pero yo creo honestamente que ganamos el debate, no quiero ser fantoche y pretencioso, presumido. Nos fue bien", afirmó.

En un video publicado en sus redes sociales y grabado desde su casa, el tabasqueño sostuvo que no le dio tiempo de responder algunas críticas, y llamó a Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC, farsante, hipócrita y hablantín.

"Me hubiese gustado responder a otras mentiras, sobre todo del candidato del PAN que habló de que cuando fui jefe de gobierno no hubo inversión en la Ciudad de México, que bajó la inversión, pura mentira. Fue cuando más inversión hubo en la ciudad, se tenía el ingreso Per Cápita más alto del país.

"Ya no dio tiempo y es muy hablantín, farsante e hipócrita (Ricardo Anaya), pero bueno ya habrá tiempo de aclarar este asunto", expresó. López Obrador sostuvo que el triunfo se lo debe a su manager que son los ciudadanos.

AMLO se declaró ganador del debate. (FACEBOOK)

Etiquetas: AMLOelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...