Lamenta Alejandra Barrales apoyo Silvano Aureoles al PRI

La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, lamentó que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, haya decido manifestar su respaldo al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade y advirtió que para mantenerse con El Frente, es necesario "no tener cola que nos pisen".

"Yo he fijado mi posición inmediatamente desde ayer, desde anoche. He dicho que para estar en esta batalla, una batalla que no ha sido sencilla desde que inició, la de El Frente, se requiere de convicción, se requiere valor y se requiere algo que, hay que decirlo con toda claridad, se requiere no tener cola que nos pisen, porque está claro que recurren a todo", afirmó.

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador perredista informó que "tras una profunda reflexión", concluyó que el próximo presidente debe ser José Antonio Meade, quien destacó tiene el "perfil más completo" y es un "hombre comprometido".

Luego de anunciar la suma de militantes de Morena a su campaña, Barrales Magdaleno dijo que su compromiso se mantiene con la coalición entre PRD-PAN-MC. "La gente tiene toda la información y toda la capacidad, sobre todo la sabiduría para entender qué es lo que hay detrás de cada una de esas determinaciones", señaló.

Cuestionada sobre el debate presidencial que se realiza esta noche respondió que será el candidato del Frente, Ricardo Anaya, quien gane.

"No tengo duda, vamos a ganar ese debate, es una de las fortalezas de Ricardo Anaya y nos parece muy importante porque, también hay que decirlo, una característica, de varias que tienen Morena, además de la opacidad, una de las características que comparten es que no les gusta debatir, les gustan los rounds de sombra, les gusta la victimización, les gusta decir que no hablan porque no los dejan", agregó.





