'Enviado de Salinas', le gritan a 'El Bronco'

Seguidores de Andrés Manuel López Obrador increparon al candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", a quien le gritaron consignas en su contra.

"¡No eres bronco eres un pony! ¡Eres puro pájaro nalgón Bronco!, te va a ganar López Obrador amigo", "!Enviado de Salinas!", le gritó un ciudadano a escasos 10 metros de distancia, mientras que junto a la estatua de El Caballito de Carlos IV, otro grupo gritaba "¡Obrador! ¡Obrador! ¡Obrador!".

Ello, luego de que el gobernador con licencia de Nuevo León acudió al Palacio de Minería, para revisar los últimos detalles previo al primer debate entre aspirantes presidenciales que se realizara en el inmueble de la UNAM este domingo.

Rodríguez dijo que aprovechará el debate para dar a conocer su propuesta política, pero sobre todo "para que el mexicano despierte y se quite la pata del pescuezo".

Sobre la decisión del ex aspirante independiente Armando Ríos Piter de unirse a la campaña del candidato de la colación PRI, PVEM, Panal, José Antonio Meade, Rodríguez Caderón dijo que no fue una decisión adecuada para el político guerrerense.

"No fue lo adecuado para Ríos Piter, me parece que él debía continuar su proceso (contra el INE), pero bueno él tiene en su decisión la libertad y finalmente creo que eso me beneficia, porque la mayoría de los seguidores de Ríos Piter me han hablado y mandado mensajes para sumarse a nosotros".

Aseguró que los otros aspirantes provienen del Sistema y eso es lo que está mal y hay que cambiar. "Ya los ves, ¿ustedes creen que un Presidente, teniendo la violencia que tienen sus seguidores, pudiera gobernador este país? Nosotros no debemos llamar a la violencia, eso nos denigra", aseguró en referencia a los gritos en su contra.





