Plan energético de AMLO, despilfarro: Zavala

Al entregar el Premio Nacional de Deportes y el Premio Nacional de Mérito Deportivo 2018, el presidente Peña Nieto aceptó que en su administración hay fallas y lecciones que dejan algunas políticas públicas que no fueron acertadas o no dieron los resultados esperados, como en seguridad. "A veces se triunfa y a veces no", asentó. "Hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer, sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de acometer para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz".

CIUDAD DE MéXICO.- Ahí donde las estatuas de Emiliano Zapata y de Francisco Villa recuerdan que se conocieron en 1914, en el punto más alto la plaza delegacional, arriba de todas encuestas, ante miles de personas, Andrés Manuel López Obrador hace una confesión. Dice que en 2012, tras el segundo intento fallido --o el segundo fraude que él acusa que le hicieron-- pensó en rendirse: "Nos caímos y nos levantamos y seguimos caminando. Nos robaron la Presidencia en el 2006. En vez de retirarnos, de jubilarnos, peor aún: ¡En vez de vendernos, de claudicar! decidimos continuar con la lucha".

(AR) TLALNEPANTLA, MéX.- El abanderado presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, disputó al PRI y su candidato, José Antonio Meade, la autoría de la iniciativa de ley que elimina el fuero en México.

Aseguró que desde hace 19 años su partido, el PAN, ha presentado iniciativas para eliminar el fuero constitucional, por lo que ni el PRI ni Morena se pueden adjudicar la aprobación de esa ley.

Anaya Cortés dijo que es "ridículo" que Meade se adjudique la iniciativa para eliminar el fuero, cuando hay más de 100 en la materia y aún más que haya quienes le llamen "ley Meade".

(AGENCIAS) CIUDAD DE MéXICO.- El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, reconoció que el crimen organizado rebasó las capacidades del Estado, por lo que consideró necesario cambiar la estrategia de combate a la inseguridad en el país. "Requerimos, en efecto, de una reingeniería en la estrategia del Gobierno federal para enfrentar con éxito al crimen" señaló. Meade se reunió anoche con el aspirante Armando Ríos Piter para que se sumará a su campaña, lo que aceptó el 'Jaguar'. En redes se cuestionó a Ríos Piter por el caso de las firmas falsificadas.

(AGENCIAS) CIUDAD DE MéXICO.- La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, criticó la propuesta de López Obrador de "despilfarrar" el dinero en construir refinerías, y propuso profundizar la reforma energética y concesionar nuevos proyectos en la materia a actores privados.

De acuerdo con la plataforma política que registró ante el INE, Margarita Zavala considera vender los terrenos e ingenierías que el gobierno tiene para la construcción de la refinería en Tula, Hidalgo, y así recuperar recursos importantes para la nación.

Peña inició una gira por Alemania, Holanda y España.

López Obrador aseguró que en un momento quiso claudicar.

Anaya aclaró que el PRI ha bloqueado el eliminar el fuero.

Meade (Izq.) y Ríos Piter se reunieron en una taquería.

Zavala dedica 5 horas diarias para preparar para el debate.

